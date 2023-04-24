【政府工】香港電台請兼職初級記者 日薪487元 時薪係幾多?

香港電電台部中文新聞及時事組請初級記者(兼職)，日薪為487元，申請資格如下。

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受聘人將分派至新聞採訪組，報導本地及突發新聞，拍攝網上錄像及相片，翻譯、閱讀及重寫外電；撰寫新聞報導稿件及其他相關特別新聞資料。有興趣可以在網上交表格，本月27日截止。

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責任編輯：陳玉蓮