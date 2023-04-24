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喬治小王子教父西敏公爵封盤 「財貌雙全」被指擁半個倫敦

環球社會熱點 15:00 2023/04/24

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32歲的英國第七代西敏公爵休·格羅夫納（Hugh Grosvenor）為英國數一數二的年輕億萬富翁，除了外表俊朗，有指半個倫敦都屬於其家族。格羅夫納周日（23日）宣布正式封盤，與交往兩年的女友訂婚。

【英國王室】路易小王子5歲生日出新相 罕有非凱特掌鏡 【下一頁】

格羅夫納因父親2016年因心臟病驟然離世，繼承了父親的公爵頭銜與93億英鎊財產。有指他所擁有的土地甚至多過英王查理斯三世（King Charles III），包括於倫敦梅菲爾區（Mayfair）及Belgravia約300英畝的土地，及位於柴郡過萬英畝的伊頓莊園。

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另外，格羅夫納家族於牛津、蘇格蘭及全球各地都有房產，身家相當豐厚。《星期日泰晤士報》去年的英國富豪榜中，格羅夫納家族以略低於百億英鎊的身家登上第13位。

格羅夫納周日發表聲明，宣布於家族莊園伊頓莊園求婚成功，與任職道德食品公司的女友亨森（Olivia Henson）訂婚。

【英國王室】卡米拉兒子開腔護母 「為愛嫁查理斯」 【下一頁】

格羅夫納為英國王儲威廉王子（Prince William）及其妻凱特（Kate Middleton）的密友，也是威廉夫婦長子喬治小王子（Prince George）教父母當中最年輕的一個。

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責任編輯：鄭錦玲

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