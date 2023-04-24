養生茶界的Nespresso! 必試補血養顏茶　革新茶囊技術　令女士迷上喝漢方養生茶

如今在香港，幾乎每人家裡或辦公室都有一部膠囊咖啡機，隨時飲到方便又高質的咖啡。

不過近年香港品牌TEA CHÂTEAU，領先將膠囊沖調飲品概念帶進茶飲，顛覆大眾對「中式泡茶」的繁瑣印象。

品牌近期更推出全新「養生茶囊」系列，以先進茶機技術一按逼出營養精華，迷倒一眾追求內外養生的各路女士。究竟他們是如何做到的？

傳統漢方茶療遇上現代泡茶科技 GMP廠標準出品

TEA CHÂTEAU 於2021年在香港創立，以原創經典純茶及養生茶品牌作定位。

同時是維特健靈集團成員之一，其拼配茶款及養生茶配方均由資深茶藝師及醫學團隊調配，每粒茶囊亦由香港GMP規格廠房生產，具備品質及功效的信心保證。

TEA CHÂTEAU 店鋪選擇結合新穎獨特的木製家俱與水泥牆設計，間隔寬敞，富有時尚感亦不失傳統中國品茶室的氣派。

店內更設有高身吧台，它讓茶藝顧問向客人示範如何泡茶及為客人調配特式茶，讓客人以最直觀的方式來了解茶。

選擇豐富 迎合各種養生需要 女士不可錯過

TEA CHÂTEAU為顧客提供超過35款茶，涵蓋漢方養生茶、中國茶、日本茶、花草茶及特式茶。

TEA CHÂTEAU 在設計養生茶的名字亦有創意心思,例如「補血養顏」、「甜夢茶」、「茯苓養生」」、「消脂排毒」等，顧名已思其義。

女士們不可錯過的入手選擇，推介補血養顏茶及甜夢茶。補血養顏茶集合茯苓, 桂花, 枸杞, 大棗, 阿膠等珍貴養顏健脾成份，對女士保持氣血通順、 去黃、面色紅潤及安心神十分有效。

甜睡茶則有重瓣玫瑰花、酸棗仁等助眠成分，幫助舒緩緊張情緒、減輕疲勞感。飲完整個人都開始昏昏欲睡，訓得好自然皮膚靚。生活忙碌的男士都適合。

獨有茶機茶囊技術 恍如私人養生茶藝師

有頂級的成分，亦要有大師級技術泡出好茶。 由TEA CHÂTEAU出品的沖泡茶機，模仿人手浸泡成份，再高溫加壓，短時間內萃取養生茶精華，效果媲美用明火煲。

水溫、水量已精準預設配合所有成份黃金比例，以後飲養生茶無需再自己買材料慢慢煲。而且有多款型號及顏色選擇。

兼容市面上其他膠囊咖啡及膠囊咖啡機

TEA CHÂTEAU 沖泡茶機同時兼容市面上其他膠囊咖啡飲品，真正一機多用。其茶囊亦可放入市面上其他膠囊咖啡機使用。

新顧客只要即場登記做會員，即可獲取$50現金券，即場消費使用。買任何茶囊款式滿$1,388更可以$0機價免費獲得Executive沖泡茶機一部 (價值$1,299)!

業務迅速擴張 分店遍佈全港各區一線大型商埸

TEA CHÂTEAU 在香港迅速發展，於各區大型商場如K11 MUSEA, IFC , 海港城 , 又一城, YOHO Mall 等設店。每間分店均可體驗自助試飲。

詳細分店地址可參閱: https://www.teachateau.com/pages/shop-location

(特約)