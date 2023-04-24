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【SpaceX】火箭SpaceX發射塔底部留巨坑　或拖慢NASA登月任務進度

科技 17:00 2023/04/24

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據悉，修復地面將花數月時間，這將會推遲下一次試射「星艦」的時間。（法新社）

太空科技企業SpaceX上周在德州試射「星艦」（Starship）火箭，惟升空不足4分鐘就在空中爆炸，引來全球關注。法新社報道，原來該次火箭升空也為發射塔底部留下巨坑，修復預計需時數月，或拖慢美國太空總署（NASA）登月任務的火箭開發進度。

【AI大戰】Elon Musk創AI公司X.AI　視OpenAI為競爭對手

雖然SpaceX德州火箭發射場的發射塔和火箭支架未受太多損毀，整體嘗算完整，但升空時卻對發射塔的地面造成較大破壞、留下巨坑。據悉，修復地面將花數月時間，這將會推遲下一次試射「星艦」的時間。

此外，火箭爆炸事件也影響了當地市民。由於爆炸後大量灰塵覆蓋周邊城市，包括伊莎貝爾港（Port Isabel），市內幾乎所有地方都蓋上濃厚的顆粒狀沙塵，市民擔憂影響健康。

【AI爭議】Elon Musk威脅起訴Microsoft　非法使用Twitter數據訓練AI

風險評估專家Eric Roesch表示，除非對灰塵和碎片作化學分析，否則現階段難以確定該物質是否對人體無害，SpaceX暫未對爆炸後引發的環境問題回應。

責任編輯：陳卓賢

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