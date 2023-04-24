【Tesla技術】Tesla贏得訴訟　Autopilot不構成車禍原因

▲ 2019年的一宗車禍令Autopilot被起訴，指意外由Autopilot出錯引起。而據《路透社》報道，近日Tesla勝訴，法院裁定軟件在車禍發生時沒有出錯。

電動車廠商Tesla開發的輔助駕駛系統Autopilot能為司機提供車道變換建議，以及輔助轉向及加速等。但2019年的一宗車禍令系統被起訴，指意外由Autopilot出錯引起。而據《路透社》報道，近日Tesla勝訴，法院裁定軟件在車禍發生時沒有出錯。

原告Justine Hsu在2020年起訴Tesla，指控公司疏忽、欺詐和違約。她稱在2019年駕駛車輛轉入中央車路時，因Autopilot出錯，導致了車禍發生。但Tesla反駁指，Justine Hsu沒有遵循車款的使用守則，在街道上使用自動轉向功能，陪審團亦認為系統在當時並沒有失誤，故法庭判Tesla勝訴。

是次為Autopilot的首宗案件，外媒《The Verge》認為，就算《路透社》指判決在其他案件無法律作用，但如Tesla未來再次面對有關技術的訴訟，此案將成為重要的參考。

即便Tesla贏得訴訟，Autopilot和其全自動駕駛系統（FSD）仍受嚴格審查，其安全性亦引起不少疑慮。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）在2021年因Autopilot和多輛停泊的緊急車輛碰撞而對其展開調查。而加州車輛管理局則指控Tesla對Autopilot和FSD的功能作虛假陳述。外媒《Fortune》引述消費者權益組織Center for Auto Safety執行董事Michael Brooks指，Autopilot是否安全仍是一個問題，在某情況下容許司機開啟系統亦會引起安全考量。

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Tesla繼續推進輔助駕駛技術的發展

面對審查，Tesla繼續發展其輔助駕駛技術，開放FSD系統予全美國在去年11月付費購買功能的客户。但在NHTSA認為技術存在碰撞風險後，Tesla回收了約36萬輛配備FSD的車輛，並表示公司計劃更新無線軟件去應對問題。

責任編輯：歐朗欣

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