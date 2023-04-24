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【TSLA】Tesla據報中國製Model Y將首次運至加拿大銷售 今季目標生產近9000輛
股市 13:34 2023/04/24
據《路透》引述消息人士及公司內部生產通告報道，Tesla（美：TSLA）已開始由上海工廠生產Model Y，並今年將送至加拿大銷售，這是該公司首次將汽車從中國運往北美。
消息人士指，Tesla的上海廠房本月較早時候開始生產加拿大版Model Y。路透從看到的生產備忘錄顯示，車輛的設計和測試是為了出口到北美，目標是本季度生產近9,000輛。
去年，Tesla從上海工廠向歐洲和其他市場運送了超過271,000輛Model Y和Model 3轎車，約佔其全球銷量的五分之一。
上周末，Tesla在其網站上發布消息稱，它將在加拿大推出一款更便宜的新版Model Y，這是一款後輪驅動的SUV，售價比長續航版便宜1萬加元。 加拿大客戶可以在5月至7月期間接收新版Model Y。
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編輯：姚卓然
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