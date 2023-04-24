  • 24°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 15:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla據報中國製Model Y將首次運至加拿大銷售　今季目標生產近9000輛

股市 13:34 2023/04/24

分享：

分享：

【TSLA】Tesla據報中國製Model Y將首次運至加拿大銷售　今季目標生產近9000輛

據《路透》引述消息人士及公司內部生產通告報道，Tesla（美：TSLA）已開始由上海工廠生產Model Y，並今年將送至加拿大銷售，這是該公司首次將汽車從中國運往北美。

消息人士指，Tesla的上海廠房本月較早時候開始生產加拿大版Model Y。路透從看到的生產備忘錄顯示，車輛的設計和測試是為了出口到北美，目標是本季度生產近9,000輛。

去年，Tesla從上海工廠向歐洲和其他市場運送了超過271,000輛Model Y和Model 3轎車，約佔其全球銷量的五分之一。

上周末，Tesla在其網站上發布消息稱，它將在加拿大推出一款更便宜的新版Model Y，這是一款後輪驅動的SUV，售價比長續航版便宜1萬加元。 加拿大客戶可以在5月至7月期間接收新版Model Y。

更多美股新聞

【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？

相關文章：

【TSLA】持貨百億股東大戶結盟　要求馬斯克專注特斯拉業務

【TSLA】Tesla美股盤前升1.6%　Cathie Wood料Tesla股價2027年見2,000美元　逆市斥逾4000萬美元增持

【TSLA業績】特斯拉盤前挫逾7%、首季毛利率驚跌10百分點　純利挫兩成　馬斯克：公司繼續追求銷量、並非利潤率

編輯：姚卓然

美股 加拿大 汽車 Tesla
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【企業遷冊】宏利人壽：考慮將宏利香港由百慕達遷冊回港　疫情積壓大量需求、看好今年業務前景

下一篇文章

【瑞信危機】瑞信：與瑞銀宣告合併後錄巨額資金及存款外逃　首季淨流出逾5380億元資金、相當於上季AUM約5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美國經濟數據】美國4月Markit製造業PMI初值50.4　高於市場預期　升穿榮枯綫
【美國經濟數據】美國4月Markit製造業PMI初值50.4　高於市場預期　升穿榮枯綫
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款