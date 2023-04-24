【婚嫁市場】不愛穿金戴銀？　智能戒指大行其道

當人類生活轉趨高科技，繼智能電話、智能手錶之後，另一款新興產品是智能戒指，這是一門快速發展的行業，全球銷售額每年增長21%。

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智能戒指是一種可穿戴的電子設備，功能類似智能手錶，用戶可監察另一半的心跳，並進行非觸式支付。通過藍牙，戒指可連接到伴侶智能手機上的應用程序，將雙方戒指連接在一起，看到對方的實時心跳。

這款可充電的戒指名為HB Ring，由捷克公司The Touch製造，於2016年進行了首次限量發售；該公司今年還推出了一款新的產品——鏈墜The Touch Locket，配在項鏈上，與智能戒指有異曲同功之妙。產品的目標客戶是準夫婦，他們既可感受愛人的心跳，同時又不想放棄傳統結婚戒指，如果不愛庸俗的金銀珠寶，智能戒指將會是最佳選擇。

婚禮愈趨科技化

英國婚禮策劃網站Hitched.com主編Zoe Burke表示，愈來愈多人會在婚禮上使用科技，例如是透過手機計劃婚禮，甚至是認識另一半。據說現在英國有三分之一的夫婦使用WhatsApp邀請客人參加婚禮，60%的夫婦在社交媒體上宣布訂婚。

有些人甚至正在使用人工智能（AI）軟件來撰寫他們的婚禮誓言或致辭。美國婚禮策劃網站Joy最近更以ChatGPT為基礎，推出了AI工具Wedding Writer's Block Assistant，創辦人兼行政總裁Vishal Joshi表示，人工智能工具可讓那些不擅辭令的人生活變得更輕鬆，「我們做了一項調查，發現89%受訪者在編寫婚禮誓辭時感到不知所措，」他說， 「AI不應該取代人類的情感，但對很多人來說它是好幫手。」

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責任編輯：歐陽佩

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