▲ 【瑞信危機】瑞信：與瑞銀宣告合併後錄巨額資金及存款外逃 首季淨流出逾5380億元資金、相當於上季AUM約5%

瑞信Credit Suisse首季扭虧為盈，純利124.32億瑞郎，因150億瑞朗的AT1債減至0，經調整稅後虧損為13.16億瑞郎。不過，瑞信指，首季業績表現受到與瑞銀合併計劃影響，導致存款及資產大幅流出，特別是3月下旬所有業務均錄得資產淨流出，令首季資產淨流出約612億瑞郎（約5381億港元），相當於去年第四季資產管理規模（AUM）5%，而存款流出佔瑞信財富管理及投行淨資產流出的57%。

「現時資產淨流出的情況已緩和，但截至4月24日仍未停止。」

瑞信表示，正與瑞銀緊密合作，確保交易盡快完成，但合併的完成時間則仍有待滿足所有條件。截至3月底，瑞信資產管理規模1.3萬億瑞郎，較去年底再縮減410億瑞郎。其中，財富管理業務方面，資產淨流出規模，相當於去年第四季AUM約9%；投行資產淨流出規模，相當於去年第四季AUM約1%；資產管理業務方面，資產淨流出規模，相當於去年第四季AUM約3%。

季內客戶存款減少670億瑞郎

瑞信與瑞銀於3月19日宣布合併，瑞信指，於3月下旬，集團出現大量提取現金存款，或定期存款到期後不再續存的情況，令季內客戶存款減少670億瑞郎（約5891億港元），而資金流出在合併宣布後數天內最為嚴重，目前流出情況已回穩，但仍未逆轉。

瑞信CET1提高至20.3%

瑞信首季，稅前盈利127.64億瑞郎，當中受到將總值150億瑞郎的額外一級資本（AT1）債券撇帳所影響，儘管集團將證券化產品集團出售予Apollo環球資產管理錄得7億瑞郎收益，卻被13億瑞郎的商譽減值及3億瑞郎重組開支。

瑞信首季收入增長319%至184.67億元。截至第一季末，集團普通股一級資本比率（CET1）由去年第四季的14.1%，提高至20.3%，主要由於AT1債券全額撇帳所推動。

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編輯：陳韻妍