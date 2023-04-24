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離世名人Twitter帳戶重現藍剔 引收費疑雲

環球社會熱點 14:09 2023/04/24

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社交平台Twitter公司上周正式落實「藍剔」付費計劃，只有訂閱用戶才會獲得認證。但有網友發現，一眾已故名人的Twitter帳戶周日（23日）亦再現藍剔標記，包括「黑豹」演員Chadwick Boseman等。

Twitter刪舊認證 馬斯克自費幫3名人留「藍剔」 【下一頁】

截至周日晚上，帳戶頁面再現藍剔的已故名人包括NBA著名球星高比拜仁（Kobe Bryant）、饒舌歌手Mac Miller及記者Anthony Bourdain等。相關人士很多都已在現任總裁馬斯克（Elon Musk）收購Twitter前離世。

有關帳戶頁面上亦和其他藍剔人士頁面一樣，指帳戶已透過驗證，訂閱藍剔計劃並已驗證電話號碼。目前尚未清楚是否有人付費驗證，抑或是Twitter免費向帳戶提供藍剔認證。

Twitter取消認證「藍剔」 如何辨別名人帳戶真偽？ 【下一頁】

情況令網民感到混亂，有網民諷刺指，現時Twitter擁有一批已驗證的死者，標記馬斯克指做得非常好。亦有網民直接質問，到底發生何事。

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責任編輯：李俊儀

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