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歐洲2022年國防開支創新高 超冷戰最後一年

環球政治 13:10 2023/04/24

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瑞典智庫發表最新年度報告，指中歐及西歐地區2022年國防開支超越冷戰結束前一年水平，俄羅斯與烏克蘭戰爭為最大主因。去年全球軍費亦創歷史新高，達2.24萬億美元（約17.42萬億港元）。

【俄烏戰爭】俄戰機誤發炮 意外轟近烏邊境城市 【下一頁】

斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，簡稱Sipri）報告指出，西歐及中歐去年國防開支達3450億美元（約2.68萬億港元），比1989年冷戰結束前一年多。與10年前相比，兩地區國防開支亦增加30%。

英國為西歐及中歐國防開支龍頭，達685億美元（約5,329.3億港元），當中約25億美元（約194.5億港元）﹑即3.6%為軍援烏克蘭。

包括俄烏在內歐洲整體軍費按年增加13%，Sipri形容是歐洲國家在後冷戰時代以來，年度軍費增長最大。

俄羅斯軍費增長估計有9.2%，至約864億美元（約6,721.9億港元），佔俄國本地生產總值（GDP）約4.1%，較2021佔比多0.4%。烏克蘭軍費升至全球11位，增長率為640%，GDP佔比為全球最高的34%。

Ryanair CEO批脫歐損英經濟 料15年內重投歐盟 【下一頁】

Sipri資深軍費及軍備生產計劃研究員席瓦（Diego Lopes da Silva）表示，2022年有可能是全球軍備大幅增加的開端。俄烏戰爭被認為是中歐及西歐軍費立即增加的主因，多個國家已決定未來數年持續加大國防開支。

不過報告亦表明，過去20年間全球軍費普遍出現增幅，甚至已連續8年錄得增長。美國仍是全球軍費龍頭，達約8,770億美元（約6.82萬億港元），佔全球總軍費約39%。

中國軍費亦連續28年增長，位列全球國防開支次名，估計達2,920億美元（約2.27萬億港元），GDP佔比較前年多4.2%，比2013年更是大增63%。

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責任編輯：吳漢培

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