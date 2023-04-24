【大行報告】高盛精選50隻精選國企股　「若改革可轉化成更好的盈利增長，國企總市值可提高20%」（附名單）

▲ 【大行報告】高盛精選50隻精選國企股 「若改革可轉化成更好的盈利增長，國企總市值可提高20%」

「中」字頭股份近日成焦點，高盛表示，國企改革要追溯至1970年代，2010至2020年間，國企股表現跑輸民企約60個百分點，直至2021年才轉勢，去年股價反彈32%，今年國企在創新、股票估值及中國策略目標等新政策帶動下，表現亦跑贏民企約10個百分點，但「並非所有國企均是平等，因此該行精選50隻優質國企中資股，均受跑贏大市的潛力」。

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高盛指，50隻優質國企中資股中，主要是政策受惠、股東回報率較穩定、研發資本密集、派息率高及有回購政策、平衡股東及管理層利益的企業，這50隻國企股來自17個行業，2023年平均市盈率約10倍，2022至2024年每股盈利複合年均增長率38%，而且將繼受惠於國企改革。

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高盛認為，從經濟角度，國企佔國內生產總值（GDP）約30%，就業市場約12%，稅收約25%。至於股市中，130家子行業都能發現國企的身影，佔MSCI中國指數權重約29%，佔指數盈利佔比約37%，市場日均成交量則佔30%。從投資主題來看，國企與共同富裕、國家安全、自給自足及小巨人等主題關係較大。

「不過，無論從盈利能力及估值來看，國企均跑輸民企。」

高盛：國企股份向上有兩大關鍵

高盛將國企估值重估潛力，跟環球國企及中國民企來比較，假設它們的盈利能力及股票風險溢價的差距逐步收窄，加上國企改革可轉化成更好的盈利增長，預期國企總市值可提高20%，若國企能與民企的盈利能力相匹配，則市值最樂觀可推高60%。該行相信，為未來增長而投資技術，以及向股東回饋多餘的現金，將是股價向上的關鍵。

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編輯：陳韻妍