▲ 【航運股】海豐國際首季收入減少約41% 歸因集裝箱運量及平均運費下降

航運股海豐國際 （01308） 公布，收入按年減少約41.1%至約6.1億美元。而集裝箱航運物流業務賺取的收入按年減少約40.7%至約6.1億美元，主要歸因於集裝箱運量及平均運費下降。

海豐國際半日升0.2%，報17.98元。

今年首季，集團來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱運量為693,283標準箱，按年減少約5.0%。集團來自集裝箱航運及延伸物流業務的平均運費（不包括互換艙位費收入）達到每標準箱722.4美元，按年減少約41.8%。

此外，集團乾散貨及其他業務產生的收入按年減少約92.4%至約50萬美元。該減少主要歸因於集團於2022年出售所有乾散貨船舶，及後沒有擁有任何乾散貨船舶。

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編輯：姚卓然