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市場認知與客觀現實之間的分歧

宏觀解讀 08:00 2023/04/25

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2023年註定是一個波動大年，僅僅一個季度，黑天鵝事件就頻繁出現，現實和預期的背離則成為一種常態。在波動劇烈的環境中，市場認知和客觀現實之間存在明顯的分歧。這種距離感與預期差，表現在四個維度。

 一是對於歐美銀行業危機溢出效應，金融市場憂心忡忡。目前，市場對於歐美銀行業的悲觀情緒不斷蔓延，認為歐美銀行業潛在風險仍大，或將引發系統性風險。一時間風聲鶴唳流言四起，但實際情況似乎卻並沒有迅速失控。無論是從銀行業運行的角度，還是從機構監管的層面，歐美銀行業的實際情況可能沒有市場擔憂的那麼嚴重。

二是對於美聯儲貨幣政策，金融市場期待並預期更多鴿派行動，但美聯儲卻始終表現偏向鷹派。我們認為，基於美聯儲貨幣政策制定方式以及模型測算的角度，在通脹持續高壓的條件下，美聯儲不會輕易快速轉向，未來市場波動或將加劇，市場的預期跟實際可能的加息路徑之間或會有很大差距。

三是對於美國經濟狀況，金融市場普遍認為衰退即將兌現。大量資金流入貨幣市場基金，反映出市場對於美國經濟衰退即將兌現的避險需求。然而，根據美國2023年年初以來的經濟資料，現實情況可能並沒有市場認為的那麼糟糕，美國經濟雖持續降溫但仍存在一定韌性，市場對美國經濟的預期與美國經濟目前的實際狀況之間存在明顯的預期差。

四是對於中國經濟復蘇，海外市場普遍上調增長預期。IMF在2023年4月《世界經濟展望報告》中保持今年中國經濟5.2%增長預期，並認為中國經濟穩步增長將成為改善全球經濟增長前景的重要因素。值得注意的是，儘管中國經濟復蘇方向確定，但增長壓力依舊不容小視。綜合近期生產、投資、消費、出行和出口等先行資料，短期來看，需求不足和預期偏弱仍是當前中國經濟復蘇面臨的主要問題；長期來看，中國經濟高品質增長的格局正在進一步強化，但資源配置的優化過程依舊面臨結構性挑戰。2023年，中國經濟「跑贏」全球已是基本共識，復蘇熱度的傳遞和積聚則客觀表現為一個穩健、漸進的過程。

當前，全球經濟正處在轉折期，不同國家經濟復蘇路徑分化，客觀事實呈現分層、多樣與矛盾的特點。我們認為，在這樣一個轉捩點與分裂期，未來全球經濟復蘇和中國經濟高品質發展的方向是確定的，但過程將是漸進的、曲折的、分層的，而西降東升的格局或將不斷強化。

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責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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