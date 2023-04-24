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英國測試緊急警報系統 大量3UK客戶未接獲警報

環球社會熱點 12:35 2023/04/24

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英國周日（23日）測試電話公共緊急警報系統，全國數千萬部手提電話同時響起警報。但英國流動電訊商3（Three UK）證實，部分客戶在測試期間並未接獲警報，正調查事件。

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英國政府指，當局會透過電話公共緊急警報系統，提前向民眾就危及生命的天氣、水災和火災等事件發出預警。

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警報於當地時間下午3點（本港晚上10點）準時響起，發出長達10秒的警報聲。警報音量相當於電話調校至最大鈴聲的音量。

内閣辦公室指，除非用戶已關機或處於飛行模式，否則當地所有4G及5G設備都會響起警報。

大多數民眾表示警報不同步，家庭成員如選用不同移動網絡供應商，會在不同時間收到警報。，更有人表示警報提前一分鐘響起。

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3與Vodafone、O2、EE並列英國四大電訊商，而3旗下約有1,000萬名手提電話客戶。3參與政府計劃而獲得多達360萬英鎊（約3,513萬港元）作為報酬。

3上周四（20日）於Twitter發文提醒客戶有關公共緊急警報系統測試一事。有數百名網民在該帖文留言，聲稱自己或家人並未收到警報。

3的發言人證實，有很多客戶並未收到測試警報，而公司正與政府密切合作以了解原因，及確保客戶在系統警報真正響起時不會發生相同情況。

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責任編輯：鄭錦玲

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