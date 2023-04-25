【美股期貨】道指期貨跌50點、納指期貨0.3%　First Republic Bank盤後挫逾兩成（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周二於亞洲時段向下，道指期貨跌50點，納指期貨跌42點或0.3%。美國今日將會公布FHFA2月房價指數、2月S&P/CS20座大城市房價指數、3月新屋銷售、4月諮商會消費者信心、4月里士滿聯儲製造業指數。麥當勞、3M、spotify將於開市前公布業績，微軟、Alphabet、VISA收市後公布業績。

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即市走勢︰

【12：04】道指期貨跌50點，報33951點，標指期貨跌10點，報4148點，納指期貨跌42點或0.3%，報13014點。

【11：10】【加密貨幣】Coinbase反擊SEC 入稟要求回應加密資產監管規則

【10：30】【美股焦點】通用汽車據報與三星SDI在美興建合資電池廠 投資額逾200億元

【10：13】【TSLA】Tesla向部分非Tesla新能源車輛開放內地試點充電網絡 包括北京上海共10座超級充電站

【09：26】【加密貨幣】比特幣大好友：SEC堅定地槍口對準虛幣 「加密貨幣在美國已死」

【08：42】【新股IPO】強生分拆消費者健康部門Kenvue上市 集資額273億元

【08：19】【TSLA】Tesla再上調資本支出預測 較1月時預計高出10億美元

【07：07】【銀行危機】FRC再響警號盤後急瀉22% 存款今年以來累跌4成至8062億 料第二季裁員逾20%

====以下為4月24日美股市況====

投資者靜待本周科技股業績與經濟數據公布，美股三大指數個別發展，科技股有沽壓。美滙指數偏軟，現貨金價在1990美元關上落。有分析認為，美國聯儲局進一步加息及企業盈利增長放緩，將為股市帶來短綫風險。

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截至今晨4時，美國10年期債息跌1.76%，報3.509厘；美滙跌0.44%，報101.38；美股個別發展，道指收市升66點，報33875點；標指升3點，收報4137點；納指跌35點或0.29%，報12037點。特斯拉（Tesla）跌1.5%，英特爾回落2.1%。

可口可樂（美：KO）首季業績超預期，股價先升後跌0.16%。美國第一共和銀行（First Republic Bank，美：FRC）將於盤後公布業績，債王格羅斯表示，已買入西部銀行、西太平洋合眾銀行等地區銀行股，FRC炒高12.2%。

美國製造業指數進一步轉弱，美國4月達拉斯聯儲製造企業活動指數報-23.4，低於預期的-12，前值為為-15.7。

另外，歐洲央行執行委員會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）表示，由於歐元區核心通脹可能不會在短期內見頂，歐央行5月加息0.5厘並非不可能。高盛分析師預料，英倫銀行將於5月加息，之後可能再加，以應對高通脹。

美國今日將會公布3月芝加哥聯儲全國活動指數、4月達拉斯聯儲製造業企業活動指數。

本周方面，則宜留意科技股業績高峰期、日本央行議息結果，歐美首季GDP出爐，以及美國3月PCE物價指數。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦四大事件 歐美首季GDP將出爐、料美國3月PCE按年回落至4.1%

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即市走勢︰

【01：56】Nikola（美：NKLA）盤中跌幅擴大至10%，股價逼近歷史低位。

【01：27】紐約黃金期貨上漲0.5%，報2000.6美元/盎司。紐約8月黃金期貨收跌0.47%，報1999.80美元/盎司。

【01：20】市場消息：瑞銀聘請三名巴克萊銀行家，以推進在美國的投行業務。

【00：58】市場消息：微軟（美：MSFT）同意停止將Teams與Office捆綁銷售。

【00：26】據知情人士，瑞士信貸集團Par Loan（按面值交易的債務）主管Mike Eilert已經離職，貸款部門高管Brian Bowden和Frank Fiorito亦已離職

【00：25】美股鋰電池板塊漲幅居前，美國雅寶（美：ALB）漲4.9%，智利礦業化工（美：SQM）、Lithium Americas（美：LAC）漲約4.6%，Livent（美：LTHM）漲3.8%。

【00：06】市場消息：谷歌宣布在Chronicle安全操作中採用AI技術。

【00：00】 美國電動車龍頭特斯拉（美：TSLA）再次上調資本支出預測，今年的預算支出至少為70億美元。據該公司提交監管部門的檔案，2023年預計支出至多為90億美元。

【23：49】納斯達克金龍指數跌超3.0%，成分股愛奇藝下跌將近10%表現最差，金山雲跌超8%，拼多多跌超5%，京東、阿里巴巴和B站跌超3%，世紀互聯仍維持將近1.2%的漲幅，途牛漲4.3%。

【23：43】美國紐約州勞工部檔案顯示：Meta Platforms將在紐約市辦公室裁員343人，員工已於4月19日得到通知。

【23：40】歐股小幅收跌，德國DAX30指數跌0.15%，英國富時100指數跌0.02%，法國CAC40指數跌0.04%，泛歐STOXX 600指數跌不足1點。

【23：08】美國製造業指數進一步轉弱，美國4月達拉斯聯儲製造企業活動指數報-23.4，低於預期的-12，前值為為-15.7。美股走勢受壓，道指升1點，納指跌0.6%。

【22：35】美股新能源車股走低，Nikola（美：NKLA）、法拉第未來（美：FFIE）跌近4%，特斯拉（美：TSLA）跌超3%。

【22：26】美股靠穩，道指升50點，納指反覆回升。

【22：22】【Disney】迪士尼啟動第二輪裁員 累計削減人手將達4000人

【21：30】道指高開67點，報33876點，納指跌0.2%，報12053點，標指高開2點，報4136點。

【21：13】【可樂業績】可口可樂首季業績超預期 盤前升1% Costa coffee銷售報捷

【18：51】【日圓走勢】植田和男：目前仍未到討論調整YCC的階段、料通脹將回落至2%以下 日圓跌至1個月低

【17：49】道指期貨跌69點，納指期貨跌0.1%，標普期貨跌7點。

【16：22】【TSLA】中金：Tesla未來在內地仍有減價空間 料透過成本控制抵銷減價帶來的負面影響

【16：13】【美股焦點】「迷因股」家居零售商3B家居破產、門市將清倉 盤前再插3成

【15：38】【分拆滙豐】兩大投票顧問籲反對重組議案 呂宇健：事前拒見不盡責、約實會見6至7名主要股東

【13：23】【瑞信危機】瑞信：與瑞銀宣告合併後錄巨額資金及存款外逃 首季淨流出逾5380億元資金、相當於上季AUM約5%

【12：02】道指期貨跌112點，報33838點，標指期貨跌13點，報4143點，納指期貨跌40點或0.3%，報13049點。

【10：02】【日圓滙價】從異世界回來的植田和男 據報將檢討日本央行的零利率政策 日圓再啟升值之路？

【08：35】【芯片大戰】軟銀旗下Arm據報製造自家芯片 藉以吸引新客戶

【08：29】【美股焦點】美家居零售商3B家居申請破產保護 門市將清倉

【07：53】【芯片大戰】若中國禁售美光芯片 美國據報要求南韓不要填補內地芯片缺口

【07：30】美股上周五好淡爭持，投資者關注企業財報，並且等特更多關於聯儲局貨幣政策及經濟前景綫索，道指升22點或0.06%， 報33808點， 此前一度升72點後反覆回落98點；納指升12點或0.1%， 報12072點； 標指升3點， 報4133點。

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責任編輯︰梁浩碩