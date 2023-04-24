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【美股期貨】美滙美債息偏軟　道指期貨跌69點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）

股市 17:52 2023/04/24

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美債息及美滙持續偏軟，美滙見101.3，10年期債息跌近1%至3.541厘，兩年期債息見4.158厘，帶動美股期貨向下，道指期貨跌69點，納指期貨跌0.1%。美國今日將會公布3月芝加哥聯儲全國活動指數、4月達拉斯聯儲製造業企業活動指數。可口可樂、瑞信將於開市前公布業績。第一共和銀行則於盤後公布業績。

本周方面，則宜留意科技股業績高峰期、日本央行議息結果，歐美首季GDP出爐，以及美國3月PCE物價指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦四大事件　歐美首季GDP將出爐、料美國3月PCE按年回落至4.1%

    點擊圖片放大
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即市走勢︰

【17：49】道指期貨跌69點，納指期貨跌0.1%，標普期貨跌7點。

【12：02】道指期貨跌112點，報33838點，標指期貨跌13點，報4143點，納指期貨跌40點或0.3%，報13049點。

【10：02】【日圓滙價】從異世界回來的植田和男　據報將檢討日本央行的零利率政策　日圓再啟升值之路？

【08：35】【芯片大戰】軟銀旗下Arm據報製造自家芯片　藉以吸引新客戶

【08：29】【美股焦點】美家居零售商3B家居申請破產保護　門市將清倉

【07：53】【芯片大戰】若中國禁售美光芯片　美國據報要求南韓不要填補內地芯片缺口

【07：30】美股上周五好淡爭持，投資者關注企業財報，並且等特更多關於聯儲局貨幣政策及經濟前景綫索，道指升22點或0.06%， 報33808點， 此前一度升72點後反覆回落98點；納指升12點或0.1%， 報12072點； 標指升3點， 報4133點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指升22點 納指升0.1% 亞馬遜、寶潔漲逾3%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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