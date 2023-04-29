【美股收市】道指漲272點 納指升0.7% FRC或被聯邦接管股價瀉4成（不斷更新）

聯儲局下周會議前最後一項通脹指標放榜，3月PCE（個人消費支出）物價指數回落，但仍超市場預期。數據公布後，加息機率升溫，美股周五低開後反覆向好, 道指曾升最多276點。美滙指數由即市高位回落，10年期債息亦跌至3.43厘水平, 日央行續寬鬆，日圓下跌。

本港時間今晨4時（即收市）, 道指升272點或0.8%, 報34098點；納指升84點或0.7%, 報12226點；標指升34點或0.8%, 報4169點。

美國公布3月PCE物價指數，從2月的5%回落至4.2%水平，略高於市場預期4.1%。核心PCE維持在4.6%高位，遠較聯儲局2%的通脹目標為高。此外，3月個人支出按月持平，顯示消費者支出未有減少，有機會令通脹周期拉長。

芝商所（CME）數字顯示，下周聯儲局加息0.25厘的機率升至87%，6月再加息0.25厘的機會亦升穿2成。

美國中小銀行危機方面，正當FDIC、財政部和美聯儲與銀行界協調會議，促成對第一共和銀行（美：FRC）的救助計劃。消息人士稱，第一共和銀行最有可能是被FDIC接管。FRC股價再度「腰斬」，並曾經多番出現熔斷, 收市瀉逾4成。

另一方面，總部設於香港的中陽金融集團（美：TOP）成「迷因股」股民熱炒對象，股價一度狂升8倍。

聯儲局公布涉及矽谷銀行(SVB)監管的內部審查結果，表示SVB倒閉是由於銀行管理層漠視風險，報告批評聯儲局在監管方面存在疏忽，致使SVB最終倒閉。

報告建議聯儲局作出改革，以便更有效監管與SVB情況相似的地區銀行，具體措施包括要求地區銀行須有嚴格的資金流動性要求、限制管理層酬金，以及要求地區銀行須進行利率測試等。

此外，日本央行會議後維持寬鬆貨幣政策，日圓滙價急挫，每美元兌日圓跌至136水平，每百日圓兌港元報5.76算，美滙指數一度升穿102關後回落，暫報101.64。美國10年期國債息率由即市高位3.54厘回落，暫報3.4352厘。

國際油價造好, 紐約期油一度升2.9%, 高見76.92美元；倫敦布蘭特期油上試80美元關, 暫升1.5%, 報79.54美元。

【銀行危機】聯儲局公布矽谷銀行SVB倒閉調查 自認有份造成

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【04：00】美股三大指數收漲，郵輪、航空板塊漲幅居前，熱門科技股多數造好，英特爾漲逾4%，特斯拉、AMD漲逾2%，亞馬遜則跌超4%。

【03：51】美國白宮：美國總統拜登敦促銀行業監管機構考慮採取一系列改革措施，減少未來發生銀行危機的風險。拜登的建議包括對銀行實施流動性要求和強制資本要求。

【03：40】紐約尾市, 美國10年期基準國債收益率跌8.33個基點，報3.4371厘，盤中交投於3.5471厘至3.4333厘區間，4月份累跌3.05個基點。

【03：12】意大利央行發表報告稱，意大利銀行體系的總體狀況良好。但和歐元區其他國家一樣，地緣政治持續不穩定、能源價格上漲、通脹壓力以及經濟增長前景惡化，使得意大利金融穩定的風險也有所增加。

【02：31】紐約6月原油期貨收漲2.02美元，漲幅2.7%，報76.78美元，4月份累計上漲1.29%。布蘭特原油期貨收於79.54 美元，漲幅 1.49%。

【02：14】哥倫比亞央行將基準利率上調25個基點至13.25%。

【01：53】花旗：將微軟(美：MSFT)收購動視暴雪(美：ATVI)交易完成的可能性從70%降至20%, 分析師在研究報告指，英國公平競爭及市場管理局阻止微軟收購動視暴雪交易, 已經使收購陷入困境。雖然微軟將提上訴，但市場現在認為交易完成概率僅15%, 花旗把動視暴雪目標價, 從91美元下調至90美元

【01：39】紐約6月黃金期貨大致收平，報1999.10美元/盎司，4月份累漲0.65%。8月黃金期貨大致收平，報2018.30美元/盎司，4月份累漲0.71%。

【00：40】OpenAI：已解決意大利監管機構提出的問題，ChatGPT重新在意大利恢復使用。

【00：26】投資者團體組織Council of Institutional Investors：需要剷除類似「矽谷銀行在曝雷之前隱藏長期投資虧損」的會計標準。

【00：25】美國參議院民主黨成員沃倫：在發布針對矽谷銀行監管的評估報告之後，美聯儲局需要實施更加嚴厲的監管。

【00：14】Paypal(美：PYPL)：為美國Venmo客戶推出加密貨幣轉帳功能。

【00：00】總部設於香港的中陽金融集團（美：TOP）狂升7.6倍。此前一度漲1182.2%報256.44美元，創2022年6月份美國IPO以來盤中新高。

【23：50】FRC一度跌穿3美元，跌逾5成。

【23：35】歐股收市，德國DAX 30指數收漲0.8%，法國股指收漲0.1%，英國股指收漲0.5%。泛歐STOXX 600指數收高0.6%

【23：30】FRC或被聯邦存款保險公司接管、股價跌近4成並多番熔斷，道指升132點、納指好淡爭持

【21：30】美國高通脹持續，加息預期升溫，道指開市跌66點，納指跌0.2%

【20：45】【美國經濟數據】美國3月PCE物價指數按年升4.2% 高於預期

【18：15】美滙升穿102關，道指期貨跌93點、納指期貨跌0.3%

【16：15】【銀行危機】美國政府據報正協調FRC及私募基金上談判桌 方案包括賣產或建「壞銀行」剝離不良資產

【12：20】道指期貨跌31點，報33898點，標指期貨跌3點，報4150點，納指期貨跌16點或0.1%，報13214點。

【12：17】【日圓走勢】日本央行將利率維持在歷史低位負0.1厘 此前日經指央行或考慮調整政策利率的前瞻性指引（第二版）

【12：14】【在家工作WFH】摩通要求員工回到辦公室工作引來激烈反對 董事總經理每周返5天、其他返周3天

【11：34】【日本通脹】東京核心CPI升3.5%高於預期 撇除新鮮食品和燃料成本的CPI指數創40年最高

【11：10】【AAPL】蘋果iPhone 15據報支援Type C插頭 正生產相關配置的有線耳機

【08：34】【美股業績】Snap季度收入低於市場預期 股價盤後挫近兩成

【08：19】【美股業績︱Intel】英特爾錄最大季度虧損、惟表現仍勝預期 料下半年毛利率改善

【06：37】【Amazon業績】亞馬遜AWS雲業務前景添憂 盤後升1成後倒插

====以下為4月27日美股市況====

儘管美國首季經濟放緩，但Facebook母公司Meta（美：META）首季收入超市場預期，刺激股價飆近14%，帶動美股漲幅擴大，道指最多飆557點；反映中國概念股表現的金龍指數反彈1.7%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股季績繼續成為本周股市主調，道指尾市升幅擴大，收市升524點，報33826點；標指升79點，報4135點；納指升287點或2.43%，報12142點。亞馬遜收市後公布業績，股價漲4.6%。

美國第一共和銀行（美：FRC）未有更多壞消息出爐，即市最多反彈19.6% ， 收市彈8.5%。美滙指數靠穩，報101.51；儲局下周加息0.25厘機率維持8成左右，美國10年債息率回升，報3.524厘。

美國首季經濟按季升1.1%，較市場預期1.9%為低，前值為2.6%，經濟衰退可能性升溫。數據顯示企業投資乏力，惟消費支出仍然強勁。

至於聯儲局重視的通脹指標──核心個人消費開支平減指數（Core PCE），首季升4.9%，創一年最大升幅。摩通用ChatGPT人工智能模型解讀近幾個月儲局聲明內容，發現儲局明顯持續釋放「鷹派」立場。

紐約期油升0.62%，收報74.76美元；布蘭特期油漲0.87%，收報78.37美元。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【23：07】【美股業績】Caterpillar首季收入純利均勝預期 惟預計第二季利潤率回落 股價跌超過4%

【22：50】【美股業績】美國航空首季收入按年升近4成 第一季度4年來首次錄得盈利

【22：10】道指升193點、納指升1.1%，Meta升幅擴大至15%。

【21：30】績優Meta升13%，首季GDP遜預期，道指升75點、納指升1%

【20：30】【美國經濟數據】美國首季GDP按季升1.1% 遜預期

【20：24】【美國經濟】美國3月銀行倒閉M2破紀錄按跌年4.1% 美國會停加息？

【18：10】道指期貨升106點、納指期貨升0.7%

【17：10】市場靜待日銀決策會議 圓匯維持窄幅上落格局

【16：50】【德銀業績】德銀首季多賺9%勝預期 集團：將開始第二季裁減5%後勤資深員工的計劃

【12：16】道指期貨升33點，報33457點，標指期貨升10點，報4086點，納指期貨升69點或0.5%，報12956點。

【11：16】【AMZN】亞馬遜裁減雲計算和人力資源部門部分員工

【11：10】【金融中心】新加坡樓市「加辣」 外國人買樓印花稅倍增至60%

【10：53】【日圓走勢】日央行4月議息料無驚喜 布蘭迪環球：年內或調整YCC政策 可能轉買另一年期國債？

【10：33】【債務上限】美國眾議院通過調高國債上限 惟料法案難闖參議院

【10：15】【Samsung】三星首季經營溢利大跌95%至6400萬韓圜 14年來最差 料下半年芯片需求僅溫和回升

【09：11】【美國加息】薩默斯：儲局下周應要加息0.25厘 除非經濟顯著下滑、否則通脹難以降回2%

【08：32】【中美關係】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」 局面隨美國總統大選惡化

【06：32】【FRC】美國第一共和銀行恐遭當局「斷水」 16度觸發熔斷再挫3成

【06：13】【facebook業績】Meta盤後急升12% 次季指引樂觀 首季業績超預期、惟元宇宙收入再減半

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

====以下為4月26日美股市況====

市場憂慮美國地區銀行危機蔓延，美國第一共和銀行（FRC）已處於等救狀態，消息指銀行認為高價出售部份資產，顧問游說銀行雖然出售資產會蝕錢，但比銀行倒閉便宜。有消息指美國政府目前不願意對FRC採取干預措施，FRC股價一度插4成，道指尾段跌勢擴大，納指升勢縮窄。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

截至今晨4時（即收市），道指跌228點，報33301點；標指跌15點，報4055點；納指升55點或0.47%，報11854點。

FRC如果未能達成救援協議，據報聯邦存款保險公司（FDIC）將考慮降低其評級，或令FRC使用聯儲局貸款便利機制的渠道受到限制。FRC收市股價跌3成。

市場觀望本周美國核心PCE數據，美滙指數回落，跌0.37%，報101.49，美債10年息跌穿3.4厘後倒升，最新報3.441厘。

摩通料聯儲局9月起減息，本周打頭炮公布季績的龍頭科技股Alphabet（美：GOOG）及微軟（美：MSFT）均交出比市場預期優勝表現，加上美滙指數回落，帶動納指升。

微軟股價升7.2%，Alphabet宣布大舉回購，升2.4%後轉跌。特斯拉（Tesla）急挫4.3%。



摩通資產管理定息收入部門預料，聯儲局將從9月開始減息，以應對美國正邁向經濟衰退 ； 惟5月會議仍會再進行一次「不必要」的加息。

另外，俄羅斯塔斯社（TASS）引述官員報道，一架米格31戰鬥機在摩爾曼斯克州墜毀，飛機起火後墜入當地一個湖中。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【21：40】FRC跌近2成，據報政府不願對該行採取干預措施。

【21：30】FRC盤前跌12%，顧問指蝕賣資產好過執笠，微軟升7%，納指升0.9%。

【20：34】【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2% 超預期

【19：53】【美股焦點】英國出手阻止微軟690億美元收購動視暴雪 盤前微軟照升7.8%、動視暴雪插逾1成

【17：50】【銀行危機】瑞信去年應對危機計劃曾獲滿分 瑞士監管機構表明會汲取教訓

【16：20】【美股業績】GSK首季經調整純利增7% 料全年增達15%

【15：20】【電動車】本田與台積電達成戰略合作 2025年赴美推售電動車

【12：28】道指期貨升36點，報33688點，標指期貨升16點，報4110點，納指期貨升162點或1.3%，報12971點。

【12：19】【銀行危機】第一共和銀行及KPMG被入稟起訴 斥隱瞞利率上升風險及歪曲流動性的能力

【10：10】【ChatGPT】OpenAI：計劃未來幾個月內推ChatGPT企業版

【09：49】【銀行危機】聯儲局周五公布對矽谷銀行SVB的審查結果 披露當局一般不會公開的機密監管訊息

【08：34】【美股業績】Visa上季按年多賺17% 跨境交易量升24%勝預期

【07：33】【美股業績】百事首季業績超預期 上調全年盈利預測 股價升2%

【06：41】【MSFT】微軟盤後曾升9%越300美元 首季業績超預期

【05：58】【Google業績】Alphabet盤後曾升4% 再擲700億美元回購 雲業務首錄淨利潤 首季業績超預期

【05：05】【銀行危機】FRC瀉49%創新低 千億美元蝕本按揭生意可高價放賣？

====以下為4月25日美股市況====

美國第一共和銀行（美：FRC，First Republic Bank）公布首季收入及純利雙雙按年下跌，銀行危機憂慮再度燃起，該行銀行存款在3至4月期間急跌逾700億美元，而且現時部分存款為多間銀行所提供的流動性，情況令人憂慮，道指跌勢擴大。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

截至本港今晨4時（即收市），道指跌344點，報33530點；標指跌65點，報4071點；納指跌238點或1.98%，報11799點。而第一共和銀行瀉49.36%，報8.1美元。

白宮表示，總統拜登將會否決由共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）提出的債務上限計劃 ； 財長耶倫警告，國債違約將引發經濟災難。

世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國4月消費者信心指數降至101.3，為2022年7月以來最低水平，市場預期為104.2。

年屆80歲的美國總統拜登宣布角逐下屆總統選舉，市場對消息未有太大反應，美滙指數回升，暫報101.86；美債息顯著回落，暫報3.398厘。

媒體引述知情人士透露，第一共和銀行探索剝離500億至1000億美元長期證券和抵押貸款，任何規模的資產出售都將有助該行降低資產負債錯配問題的程度。潛在的買家包括若干美國大型銀行機構。第一共和銀行跌幅擴大至逾4成。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【02：03】加密貨幣交易所Voyager：幣安美國（Biance.US）終止資產購買協議。

【01：41】紐約6月黃金期貨收漲0.23%，報2004.50美元。紐約8月黃金期貨收漲0.24%，報2023.50美元。

【01：33】美股有色金屬板塊走弱，世紀鋁業（美：CENX）跌7.5%，美國鋁業（美：AA）跌5.6%，麥克莫蘭銅金（美：FCX）跌5%，美國鋼鐵（美：X）跌4.4%，紐柯鋼鐵（美：NUE）跌3.65%。

【01：23】OpenAI表示，正在研究推出新企業版ChatGPT訂閲服務，主要針對那些希望更多掌控數據的專業人士以及尋求管理終端用戶的企業。

【01：18】標普500指數跌1.3%，道指跌320點跌幅擴大至0.95%，納指跌190點或1.90%；費城銀行指數跌約3.80%。

【01：13】第一共和銀行恢復交易，股價跌幅迅速擴大至44.38%，瞬間又觸發停牌。

【00：44】第一共和銀行（美： FRC）股價跌幅收窄至28%。

【00：42】市場消息：第一共和銀行（美：FRC）正在考慮出售高達1000億美元的資產。

【00：21】據標普全球市場情報：美國五年期信貸違約掉期（CDS）升至60個基點，為2011年以來新高。

【00：20】美股百貨商店板塊走低，柯爾百貨（美：KSS）跌5%，迪拉德百貨（美：DDS）跌3.3%，梅西百貨（美：M）跌3.1%。

【23：46】歐股主要指數收跌，德國DAX30指數升0.1%，英國富時100指數跌0.3%，法國CAC40指數跌0.6%，泛歐STOXX 600指數跌0.4%

【23：40】美股人工智能類股漲跌各異，百度ADR跌4.2%，Salesforce.com跌1.4%，Meta跌1.3%，微軟跌1%，C3.ai跌0.4%，SoundHound AI Inc.跌0.3%，谷歌A跌0.2%，GuardForce.AI則漲1.5%，BigBear.ai漲2.0%，Bullfrog AI漲4%。

【23：35】美國最大服裝品牌之一Gap將在全球範圍內裁員數百人， 據知情人士說，本輪裁員的規模預計將超過9月份裁掉的約500個職位。裁員主要是在三藩市和紐約主要辦公室，是每年節省約2.5億美元計劃一部分。Gap股價暫跌4.1%，報9.66美元，徘徊於即市低位9.57美元附近。

【22：20】美債息回落至3.4厘，道指跌73點、納指跌0.9%

【21：15】【銀行危機】FRC盤前瀉25% 兩大問題未解 高管電話會議15分鐘收線

【20：50】【美股業績】Spotify盤前升6% 首季收入增14%遜預期、惟付費用戶激增改善利潤率

【20：15】【美股業績】麥當勞季度收入純利均超預期 指加價未有影響客流量

【20：00】【美股業績】3M將裁員、涉6000個職位 首季經調整每股盈利跌25%勝預期

【19：20】【美股業績】通用汽車首季收入按年升逾1成 電動車市佔率升8個百分點 盤前升超過3%

【18：26】【ChatGPT】摩通：ChatGPT革命推動今年美股逾半升幅

【18：10】80歲拜登宣布參選下屆總統選舉，道指期貨跌135點、納指期貨0.4%

【15：53】【瑞銀業績】瑞銀首季財富管理業務吸資280億美元 純利按年挫52%遜預期

【15：31】【馬斯克旗下】SpaceX獲准在加州增設第5個火箭發射站 星艦Starship早前試射失敗

【14：59】【Nestle】雀巢首季銷售額按年增長5.6% 略勝預期 期內加價近一成

【14：55】【瑞信危機】瑞信據報至少4名董事總經理請辭 涉美國貸款部門

【14：18】【美國加息】晨星：聯儲局5月加息0.25厘已是市場共識 當局年底有機會減息

【12：04】道指期貨跌50點，報33951點，標指期貨跌10點，報4148點，納指期貨跌42點或0.3%，報13014點。

【11：10】【加密貨幣】Coinbase反擊SEC 入稟要求回應加密資產監管規則

【10：30】【美股焦點】通用汽車據報與三星SDI在美興建合資電池廠 投資額逾200億元

【10：13】【TSLA】Tesla向部分非Tesla新能源車輛開放內地試點充電網絡 包括北京上海共10座超級充電站

【09：26】【加密貨幣】比特幣大好友：SEC堅定地槍口對準虛幣 「加密貨幣在美國已死」

【08：42】【新股IPO】強生分拆消費者健康部門Kenvue上市 集資額273億元

【08：19】【TSLA】Tesla再上調資本支出預測 較1月時預計高出10億美元

【07：07】【銀行危機】FRC再響警號盤後急瀉22% 存款今年以來累跌4成至8062億 料第二季裁員逾20%

====以下為4月24日美股市況====

投資者靜待本周科技股業績與經濟數據公布，美股三大指數個別發展，科技股有沽壓。美滙指數偏軟，現貨金價在1990美元關上落。有分析認為，美國聯儲局進一步加息及企業盈利增長放緩，將為股市帶來短綫風險。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

截至今晨4時，美國10年期債息跌1.76%，報3.509厘；美滙跌0.44%，報101.38；美股個別發展，道指收市升66點，報33875點；標指升3點，收報4137點；納指跌35點或0.29%，報12037點。特斯拉（Tesla）跌1.5%，英特爾回落2.1%。

可口可樂（美：KO）首季業績超預期，股價先升後跌0.16%。美國第一共和銀行（First Republic Bank，美：FRC）將於盤後公布業績，債王格羅斯表示，已買入西部銀行、西太平洋合眾銀行等地區銀行股，FRC炒高12.2%。

美國製造業指數進一步轉弱，美國4月達拉斯聯儲製造企業活動指數報-23.4，低於預期的-12，前值為為-15.7。

另外，歐洲央行執行委員會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）表示，由於歐元區核心通脹可能不會在短期內見頂，歐央行5月加息0.5厘並非不可能。高盛分析師預料，英倫銀行將於5月加息，之後可能再加，以應對高通脹。

美國今日將會公布3月芝加哥聯儲全國活動指數、4月達拉斯聯儲製造業企業活動指數。

本周方面，則宜留意科技股業績高峰期、日本央行議息結果，歐美首季GDP出爐，以及美國3月PCE物價指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦四大事件 歐美首季GDP將出爐、料美國3月PCE按年回落至4.1%

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

即市走勢︰

【01：56】Nikola（美：NKLA）盤中跌幅擴大至10%，股價逼近歷史低位。

【01：27】紐約黃金期貨上漲0.5%，報2000.6美元/盎司。紐約8月黃金期貨收跌0.47%，報1999.80美元/盎司。

【01：20】市場消息：瑞銀聘請三名巴克萊銀行家，以推進在美國的投行業務。

【00：58】市場消息：微軟（美：MSFT）同意停止將Teams與Office捆綁銷售。

【00：26】據知情人士，瑞士信貸集團Par Loan（按面值交易的債務）主管Mike Eilert已經離職，貸款部門高管Brian Bowden和Frank Fiorito亦已離職

【00：25】美股鋰電池板塊漲幅居前，美國雅寶（美：ALB）漲4.9%，智利礦業化工（美：SQM）、Lithium Americas（美：LAC）漲約4.6%，Livent（美：LTHM）漲3.8%。

【00：06】市場消息：谷歌宣布在Chronicle安全操作中採用AI技術。

【00：00】 美國電動車龍頭特斯拉（美：TSLA）再次上調資本支出預測，今年的預算支出至少為70億美元。據該公司提交監管部門的檔案，2023年預計支出至多為90億美元。

【23：49】納斯達克金龍指數跌超3.0%，成分股愛奇藝下跌將近10%表現最差，金山雲跌超8%，拼多多跌超5%，京東、阿里巴巴和B站跌超3%，世紀互聯仍維持將近1.2%的漲幅，途牛漲4.3%。

【23：43】美國紐約州勞工部檔案顯示：Meta Platforms將在紐約市辦公室裁員343人，員工已於4月19日得到通知。

【23：40】歐股小幅收跌，德國DAX30指數跌0.15%，英國富時100指數跌0.02%，法國CAC40指數跌0.04%，泛歐STOXX 600指數跌不足1點。

【23：08】美國製造業指數進一步轉弱，美國4月達拉斯聯儲製造企業活動指數報-23.4，低於預期的-12，前值為為-15.7。美股走勢受壓，道指升1點，納指跌0.6%。

【22：35】美股新能源車股走低，Nikola（美：NKLA）、法拉第未來（美：FFIE）跌近4%，特斯拉（美：TSLA）跌超3%。

【22：26】美股靠穩，道指升50點，納指反覆回升。

【22：22】【Disney】迪士尼啟動第二輪裁員 累計削減人手將達4000人

【21：30】道指高開67點，報33876點，納指跌0.2%，報12053點，標指高開2點，報4136點。

【21：13】【可樂業績】可口可樂首季業績超預期 盤前升1% Costa coffee銷售報捷

【18：51】【日圓走勢】植田和男：目前仍未到討論調整YCC的階段、料通脹將回落至2%以下 日圓跌至1個月低

【17：49】道指期貨跌69點，納指期貨跌0.1%，標普期貨跌7點。

【16：22】【TSLA】中金：Tesla未來在內地仍有減價空間 料透過成本控制抵銷減價帶來的負面影響

【16：13】【美股焦點】「迷因股」家居零售商3B家居破產、門市將清倉 盤前再插3成

【15：38】【分拆滙豐】兩大投票顧問籲反對重組議案 呂宇健：事前拒見不盡責、約實會見6至7名主要股東

【13：23】【瑞信危機】瑞信：與瑞銀宣告合併後錄巨額資金及存款外逃 首季淨流出逾5380億元資金、相當於上季AUM約5%

【12：02】道指期貨跌112點，報33838點，標指期貨跌13點，報4143點，納指期貨跌40點或0.3%，報13049點。

【10：02】【日圓滙價】從異世界回來的植田和男 據報將檢討日本央行的零利率政策 日圓再啟升值之路？

【08：35】【芯片大戰】軟銀旗下Arm據報製造自家芯片 藉以吸引新客戶

【08：29】【美股焦點】美家居零售商3B家居申請破產保護 門市將清倉

【07：53】【芯片大戰】若中國禁售美光芯片 美國據報要求南韓不要填補內地芯片缺口

【07：30】美股上周五好淡爭持，投資者關注企業財報，並且等特更多關於聯儲局貨幣政策及經濟前景綫索，道指升22點或0.06%， 報33808點， 此前一度升72點後反覆回落98點；納指升12點或0.1%， 報12072點； 標指升3點， 報4133點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指升22點 納指升0.1% 亞馬遜、寶潔漲逾3%（不斷更新）

【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？

責任編輯︰梁浩碩