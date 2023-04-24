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【美股市況】FRC績前升11% 可樂升0.4% 3B家居跌23% 道指升50點 納指反覆（不斷更新）
美國第一共和銀行（First Republic Bank，美：FRC）將於盤後公布業績，債王格羅斯表示，已買入西部銀行、西太平洋合眾銀行等地區銀行股，FRC急漲至11%。
可口可樂（KO：1）首季業績超預期，升0.4%，3B家居（美：BBBY）跌23%。
美股靠穩，道指升50點，納指反覆回升。
美債息及美滙持續偏軟，美滙見101.3，10年期債息跌1%至3.536厘，兩年期債息見4.165厘。
美國今日將會公布3月芝加哥聯儲全國活動指數、4月達拉斯聯儲製造業企業活動指數。
本周方面，則宜留意科技股業績高峰期、日本央行議息結果，歐美首季GDP出爐，以及美國3月PCE物價指數。
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即市走勢︰
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【12：02】道指期貨跌112點，報33838點，標指期貨跌13點，報4143點，納指期貨跌40點或0.3%，報13049點。
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【07：30】美股上周五好淡爭持，投資者關注企業財報，並且等特更多關於聯儲局貨幣政策及經濟前景綫索，道指升22點或0.06%， 報33808點， 此前一度升72點後反覆回落98點；納指升12點或0.1%， 報12072點； 標指升3點， 報4133點。
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責任編輯︰梁浩碩