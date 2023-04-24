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【人工智能】美初創開發穿戴式AI投影機　具實時翻譯功能

科技 15:00 2023/04/24

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Humane這款AI設備細小輕便，無需連接至其他設備。（Humane）

人工智能（AI）近年發展迅速，相關創新產品亦應運而生。美國初創企業Humane創辦人兼行政總裁Imran Chaudhri日前在TED演講中，示範該公司正在開發的一款穿戴式AI投影機，設備具實時翻譯及類似ChatGPT的功能。

【Google AI】Google Bard追趕ChatGPT步伐　加入生成程式及除錯能力

Humane這款AI設備細小輕便，無需連接至其他設備。Imran Chaudhri將它放置在外套口袋，並示範如何在手上投影電話控制屏幕，並透過它撥打、接聽電話，調教靜音和結束通話等。

【AI大戰】微軟：美國AI優勢不大　中國將是ChatGPT主要競爭對手

此外，Imran Chaudhri也展示了該設備的實時翻譯和食品識別功能，例如他用英語說話，AI可即時翻譯成法文語音；然後，他又舉起一包糖果放在該設備前，詢問它：「我可以吃這食物嗎？」，接著AI就回答他：「這包牛奶朱古力棒含有可可脂（Cocoa Butter），你食後或會有過敏反應，建議不要吃。」

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責任編輯：陳卓賢

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