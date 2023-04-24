佈局中國金融股的契機

歐美年初至今飽受地緣政治壓力、經濟衰退及銀行業隱患，令不少投資者把目光轉投亞洲。然而，由於中國大型國有銀行和廣泛的金融部門的資產負債表，主要固定在中國境內，因此對海外資產和負債的風險最小。大型銀行主要向國有企業、政府相關項目、地方大型私營企業和消費者抵押貸款提供貸款。這些貸款通常品質較好，即使在過去的危機中也面臨較低的違約風險。在過去的幾年裡，該部門的不良貸款率一直保持在1.6%-1.7%的低水準，並有可能繼續保持，可見貸款質素可觀。資本方面，從2010年到2022年，中國六大銀行的綜合資本增加了四倍，其貸款損失準備金達到250%。銀行業的資本充足率和一級資本充足率進一步提高，截至2022年第三季度，分別達到15.2%和12.3%。這些數字反映了該部門的復原力。

按照目前的價格，中國的大型國有企業銀行正以7-8%的吸引力和可持續性的股息債息來回報投資者。隨著時間的推移，它們已經為投資者帶來了吸引力的累計總回報。然而，中國銀行對房地產開發商的貸款風險在2022年底下降到5.9%，比高峰期的7.6%有了明顯的改善。抵押貸款的風險缺口也同樣從21.8%的高位降到18.9%。以香港為例，在過去的危機中，商業銀行的住宅抵押貸款NPL一直保持較低水平，我們認為中國大型銀行的抵押貸款NPL應該保持穩定和低水平。基於估值方面，中國金融業的交易估值處於最低水平。按照歷史上0.5倍的市盈率，該行業的估值與歷史均值相差1.5個標準差。同樣，5倍至6倍的預估市盈率與未來兩年11%的預期盈利增長相比，表明市場對很多悲觀情緒的定價，我們認為這是不合理的。這些風險回報指標以任何標準來看都是具吸引力的。

綜合而言，中國大型國有銀行的估值具投資吸引力，以及可持續性的股息債息（7%至8%），符合星展集團投資總監槓鈴式投資策略收益型資產的特質。在未來兩到三年穩定的獲利成長率（約5%至6%）的支持下，估值相對於獲利表現仍具吸引力。因此，我們持續認為應將中國大型國有銀行納入整體投資組合策略的一部分。

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責任編輯︰梁浩碩