  • 24°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

佈局中國金融股的契機

宏觀解讀 12:10 2023/04/24

分享：

分享：

歐美年初至今飽受地緣政治壓力、經濟衰退及銀行業隱患，令不少投資者把目光轉投亞洲。然而，由於中國大型國有銀行和廣泛的金融部門的資產負債表，主要固定在中國境內，因此對海外資產和負債的風險最小。大型銀行主要向國有企業、政府相關項目、地方大型私營企業和消費者抵押貸款提供貸款。這些貸款通常品質較好，即使在過去的危機中也面臨較低的違約風險。在過去的幾年裡，該部門的不良貸款率一直保持在1.6%-1.7%的低水準，並有可能繼續保持，可見貸款質素可觀。資本方面，從2010年到2022年，中國六大銀行的綜合資本增加了四倍，其貸款損失準備金達到250%。銀行業的資本充足率和一級資本充足率進一步提高，截至2022年第三季度，分別達到15.2%和12.3%。這些數字反映了該部門的復原力。

按照目前的價格，中國的大型國有企業銀行正以7-8%的吸引力和可持續性的股息債息來回報投資者。隨著時間的推移，它們已經為投資者帶來了吸引力的累計總回報。然而，中國銀行對房地產開發商的貸款風險在2022年底下降到5.9%，比高峰期的7.6%有了明顯的改善。抵押貸款的風險缺口也同樣從21.8%的高位降到18.9%。以香港為例，在過去的危機中，商業銀行的住宅抵押貸款NPL一直保持較低水平，我們認為中國大型銀行的抵押貸款NPL應該保持穩定和低水平。基於估值方面，中國金融業的交易估值處於最低水平。按照歷史上0.5倍的市盈率，該行業的估值與歷史均值相差1.5個標準差。同樣，5倍至6倍的預估市盈率與未來兩年11%的預期盈利增長相比，表明市場對很多悲觀情緒的定價，我們認為這是不合理的。這些風險回報指標以任何標準來看都是具吸引力的。

綜合而言，中國大型國有銀行的估值具投資吸引力，以及可持續性的股息債息（7%至8%），符合星展集團投資總監槓鈴式投資策略收益型資產的特質。在未來兩到三年穩定的獲利成長率（約5%至6%）的支持下，估值相對於獲利表現仍具吸引力。因此，我們持續認為應將中國大型國有銀行納入整體投資組合策略的一部分。

【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

最新專欄文章 更多

星級展望 - 矽谷銀行事件對投資組合策略的影響
2023/03/15
矽谷銀行事件對投資組合策略的影響
星級展望 - 憧憬亞洲新經濟板塊復興
2023/03/07
憧憬亞洲新經濟板塊復興
星級展望 - 不少央行繼續囤積黃金
2023/03/01
不少央行繼續囤積黃金
星級展望 - 加強對大型科技公司的建設性立場
2023/02/22
加強對大型科技公司的建設性立場
星級展望 - 探討美國債務上限問題
2023/01/31
探討美國債務上限問題
股票 金融 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌112點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）

下一篇文章

【大行報告】滙豐研究予恒指今年目標22490點　看好四大投資主題、薦10隻股份（附表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【美國經濟數據】美國4月Markit製造業PMI初值50.4　高於市場預期　升穿榮枯綫
【美國經濟數據】美國4月Markit製造業PMI初值50.4　高於市場預期　升穿榮枯綫
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款