▲ 【大行報告】滙豐研究予恒指今年目標22490點 看好四大投資主題、薦10隻股份（附表）

恒指年初至今表現剛好錄得小許升幅，滙豐研究表示，對港股盈利增長維持看好，內地所有政策出台均用作刺激經濟，該行予今年恒指目標22490點，國企指數為8170點，同時提出四大投資主題，並推薦10隻股份。

滙豐研究認為香港3月推出特專科技公司的上市制度，有利港股轉型，吸引更多新經濟股上市，並有機會重現2018年至2021年的上市熱潮，而人民幣交易櫃台將有助加強港股深度和吸引力。

該行認為未年數月有四大投資主題，一是利率將見頂，對中國離岸市場有利好，因在其中存在大量對環球債息敏感的公司，利好非必需消費品、醫療、科技、房地產。二是未被留意的高增長落後者，即是公司今年盈利提升但股價未如理想，當中包括美團 （03690） 、申洲 （02313） 、吉利 （00175） 等。

三是人工智能（AI）發展，該行看好AI發展利好服務和雲業務的企業，並指有更多方法變現，看好騰訊 （00700） 、商湯 （00020） 、阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 。四是國企改革。該行相信國企成為中國經濟復甦，並繼續其長期發展使命及推動中國現代化，看好潤地 （01109） 、工行 （01398） 、建行 （00939） 、中移動 （00941） 。

10隻滙豐研究看好股份 目標價 評級 騰訊 （00700） 440元 買入 阿里巴巴（美：BABA） 143美元 買入 百勝中國（美：YUMC） 89美元 買入 比亞迪 （01211） 452美元 買入 理想汽車 （02015） 36美元 買入 李寧 （02331） 94元 買入 港交所 （00388） 422元 買入 中海外 （00688） 26.8元 買入 長實 （01113） 63.5元 買入 龍源 （00916） 13元 買入

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編輯：姚卓然