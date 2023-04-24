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【大行報告】滙豐研究予恒指今年目標22490點 看好四大投資主題、薦10隻股份（附表）
恒指年初至今表現剛好錄得小許升幅，滙豐研究表示，對港股盈利增長維持看好，內地所有政策出台均用作刺激經濟，該行予今年恒指目標22490點，國企指數為8170點，同時提出四大投資主題，並推薦10隻股份。
滙豐研究認為香港3月推出特專科技公司的上市制度，有利港股轉型，吸引更多新經濟股上市，並有機會重現2018年至2021年的上市熱潮，而人民幣交易櫃台將有助加強港股深度和吸引力。
該行認為未年數月有四大投資主題，一是利率將見頂，對中國離岸市場有利好，因在其中存在大量對環球債息敏感的公司，利好非必需消費品、醫療、科技、房地產。二是未被留意的高增長落後者，即是公司今年盈利提升但股價未如理想，當中包括美團 （03690） 、申洲 （02313） 、吉利 （00175） 等。
三是人工智能（AI）發展，該行看好AI發展利好服務和雲業務的企業，並指有更多方法變現，看好騰訊 （00700） 、商湯 （00020） 、阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 。四是國企改革。該行相信國企成為中國經濟復甦，並繼續其長期發展使命及推動中國現代化，看好潤地 （01109） 、工行 （01398） 、建行 （00939） 、中移動 （00941） 。
|10隻滙豐研究看好股份
|目標價
|評級
|騰訊 （00700）
|440元
|買入
|阿里巴巴（美：BABA）
|143美元
|買入
|百勝中國（美：YUMC）
|89美元
|買入
|比亞迪 （01211）
|452美元
|買入
|理想汽車 （02015）
|36美元
|買入
|李寧 （02331）
|94元
|買入
|港交所 （00388）
|422元
|買入
|中海外 （00688）
|26.8元
|買入
|長實 （01113）
|63.5元
|買入
|龍源 （00916）
|13元
|買入
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編輯：姚卓然