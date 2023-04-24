【展覽復常】貿發局7展吸5.6萬買家　環保產品將大行其道

貿發局舉辦的香港禮品及贈品展、香港時尚家品展、香港國際家用紡織品展、香港時裝節、香港國際印刷及包裝展，以及香港國際授權展合共吸引來自逾130個國家及地區、近5.6萬名買家參觀採購，當中非本地買家佔整體約6成，主要來自內地、東盟國家、台灣、美國、日本及韓國。根據香港貿發局在展會期間進行的參展商及買家訪問顯示，大部分受訪者預期，業務和銷售將於半年至1年半內回復到疫情前水平。

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今屆展覽成功吸引來自23個國家及地區，包括來自東盟及歐美國家等地的超過4,100家展商參與。香港貿發局副總裁張淑芬表示不少展商能即場接獲訂單，成績令人鼓舞，當局期望透過舉辦更多大型國際展覽，包括9月的CENTRESTAGE及香港鐘表展，進一步把握RCEP和東盟市場。

香港是參展首選地

大會期間委託獨立調查機構訪問了約850名參展商及買家，逾半受訪者（52%）認為，隨着各地檢疫措施放寬，將為銷售及營收帶來正面影響；近7成受訪者更認為業務和銷售將在半年至1年半內回復到疫情前水平；而大部分受訪買家表示香港（85%）及內地（60%）是他們參與展覽的首選地。

受訪者亦認為北歐、西歐（21%）及東盟國家（15%），將會是他們未來兩年開拓的目標銷售市場，對當地業務前景感到樂觀。

產品趨勢方面，家品展受訪者認為簡約設計（41%）的家品將會是今年市場的重點趨勢；而禮品展的受訪者則認為環保（61%）將大行其道，而最大增長潛力的家品分別為戶外、露營及園藝用品（24%）、環保產品（20%)、健康生活及保健用品（18%）、廚具及餐具（18%）；禮品則為環保禮品（26%）、宣傳禮品及贈品（25%）及科技禮品（23%）。

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責任編輯：歐陽佩

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