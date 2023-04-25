肯尼亞傳有邪教倡「餓死可見耶穌」 屍體增至73具 逾百人失蹤（第二版）

肯尼亞警方在沿海城鎮馬林迪（Malind）附近的森林挖出多具屍體，當中包括兒童。肯尼亞紅十字會表示，據報有112人失蹤。據報事件和在當地被稱為邪教的好消息國際教會（Good News International Church）有關，教會領袖已經被捕，將被提堂。

肯尼亞警方周一（24日）表示，警方已找到73具屍體，大部分埋葬於亂葬崗中。挖掘工作仍未結束，料其後死亡人數會繼續增加。

（第二版更新發現屍體數量及逾百人失蹤）

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肯尼亞國家廣播公司KBC將涉事教會稱為邪教，目前已確認森林最少有58座墳墓。當地警方於4月15日發現4具疑似餓死的屍體後，拘捕涉事領袖Paul Makenzie Nthenge。肯尼亞內政部長Kithure Kindiki表示，整片森林已被封鎖，並宣布當地為犯罪現場。

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馬林迪社會正義中心（Malindi Social Justice Centre）人士Victor Kaudo表示，森林中可見多個高大的十字架，即代表該處地方埋葬了5個或以上人士。據報屍體中包括一個5口家庭，一對父母和其3名子女。

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據報Paul Makenzie Nthenge曾向信徒表示，餓死後可以看見耶穌。惟他堅稱自己已經在2019年關閉教堂，否認曾做出不當行為，保釋申請亦被拒絕。肯尼亞日報《The Standard》指，Paul Makenzie Nthenge曾為3座村莊命名，並為信徒在禁食前於池塘中受洗。病理學家將檢測屍體提取的DNA樣本，確定死因是否為飢餓。

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責任編輯：李俊儀