▲ 【大行報告│1024】富瑞:快手首季收入及經調整利潤料均優於預期 DAU增長對辦、第二季將實現收支平衡

快手 （01024） 即將公布首季業績，富瑞預期，快手首季收入料按年增長18%至248億元（人民幣，下同），首季總收入及經調整利潤將較該行預期為佳，主要由於直播業務及其他收入表現較原先估計理想，而商品交易總額（GMV）及線上市場推廣表現對辦。

富瑞估計，快手首季毛利率維持於46%，因國內外成本控制得宜，預期海外業務虧約8億元，較早前估計的10億元收窄，基於該行估計快手首季的非經常性虧損較原先估計的大為收窄，僅2.39億元，預期季內日均活躍用戶（DAU）按季增長1.5%至3.7億戶，符合預期。該行並預計，快手會於第二季實現收支平衡。

料快手首季GMV增長約28.5%

富瑞指，直播業務首季收入按年增長16%至891億元，主要由於平台引入頂級主播及聯盟；至於電子商務，則預期其GMV增長約28.5%至2250億元。線上推廣則預期增長15%，主要由內部廣告帶動。外部廣告方面，雖然4月份復甦勢頭較預期強勁，但仍未回復正增長。

其他收入方面，預期增長42%，主要考慮到電子商貿內向主辦單位收取的佣金比率，以及元旦、3月等多個購物節的因素。

富瑞維持快手「買入」評級，目標價105元。

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編輯：陳韻妍