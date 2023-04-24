【消費券2023】消費券效應難敵港人外遊　生意不及疫前

派發消費券1星期，市民普遍認為金額不大，沒有特別的消費計劃，只用於日常開支，如乘車及到超市購買日用品；有餐廳負責人表示，消費券雖有更多客人點選貴價套餐，但仍難敵港人外遊，令整體生意額下跌25%。

【消費券2023】消費券發放首日Klook人均消費增7成

教師Carmen Lau選用了八達通取消費券，第一期拿了2千多元，由於金額不是很大，她主要用於日常開支，如上班吃飯、乘車，又或到超市購買零食和飲品等，「3千元很快就用完，所故沒有特別的購物目標，也不打算特別吃一餐好。」第一次消費券有1萬元，她坦言用得比較疏爽，例如是買衫、網上購物，還用了約2千元購買修甲套餐，「今次如有合用的美容療程推出優惠，我都會考慮。」

她表示，家人選用其他領取消費券的方法，一次過可取用較大的金額，「上次派1萬元時剛好想買電視，家人的消費券又需在限期前用完，所以就請他用消費券幫我購買，我給回他5千元套現。」

家庭主婦Kan Lee同樣選用八達通領取消費券，並在便利店賺取優惠券，「其實只是貪便利店方便，優惠券很多時都忘記用，今次本想用來買雪糕，但雪糕櫃卻早已被人掃清光」，她表示今次派錢不多，只會日常乘車或去超市購物使用。「平時每個月都會有2、3次吃餐好，人均消費1千至2千元左右，不會特別在派消費券時才去吃。」Kan續指，過往派1萬元會買奢侈品如手提電話或電器，但今次則沒此打算。

中低檔食肆受惠

▲ 稻苗餐飲專業學會會董兼委員冼嘉頌

稻苗餐飲專業學會會董兼委員冼嘉頌稱，消費券雖對餐飲業有幫助，但一般只是中低檔食肆及任食放題餐廳受惠，「價位在200至300之間的放題，生意提升3成左右」，至於貴價的Fine Dining則進行大劈價，由近千元減價至600多元，「他們可能會用次一級的原材料，例如帶子有不同產地和尺碼，餐廳選貨就由一線退至二線。」

有經營餐飲市務公司的冼嘉頌表示，由於通關後本地食客減少，今年初餐廳已開始接觸他們開展市務推廣，「查詢和落實方案增加了3成，但客戶預算卻下跌了2成」，值得留意的是，有成績好的網店正計劃開實體店大展拳腳，「有一間在疫下爆紅的網上餅店，每月純利達20至50萬元，剛於3月簽好租約，大約6月開店，這顯示香港人仍對餐飲業前景有信心。」

他預計本地餐飲業今年會穩步上揚，但跟疫前仍有段距離，「過往餐廳開業相當進取，例如有個3千呎舖位，業主給予一個大折扣，餐廳就會一口氣租用然後劏做2至3個品牌經營，但現在肯定未到那氣氛。」據其保守估計，今年餐飲業的生意額將恢復至疫前6成。

貴價套餐銷售升5成

▲ 昌發泰國粉麵屋負責人王勤傑（Kit）

昌發泰國粉麵屋負責人王勤傑（Kit）指出，每次派發消費券後，他們的生意都會提升10%左右，今次也不例外，「我們沒有特別推出消費券優惠，但自從撤銷口罩令後，生意都在慢慢上升」，尤其是在佛誕、農曆新年等假期，就更是忙得不可開交，「因為明星效應（Kit曾參演電視真人騷），現在平日每天做3萬元生意，今年的九龍城潑水節更飇升了3倍至9萬元。」

▲ 二鍋頭集團市場經理江梓瑜（Yoyo）

自助火鍋放題餐廳二鍋頭現時共有3間分店，集團市場經理江梓瑜（Yoyo）表示，今年消費券推出之後，貴價328元套餐的銷售上升了5成，有些客人甚至加了海鮮盤，「今次派消費券後有更多年輕人來光顧，詢問我們能否使用八達通或Alipay等付款。」不過說到整體生意額，Yoyo坦言通關後下跌了25%，是「捱著做」，經營困難下難以提供優惠谷宣傳。「通關後多了星馬泰、韓國、台灣的客人，佔整體生意額2成」，所以隨著更多遊客訪港，她預計第三至四季的生意額會比疫前高4成。

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本報記者：歐陽佩

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