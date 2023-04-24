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【DSE】英文卷考美前第一夫人自傳 考生唔識答湧米歇爾IG洗版

環球社會熱點 11:17 2023/04/24

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香港中學文憑試（DSE）上周五（21日）開考，首科筆試為英語科閱讀及寫作試。其中閲讀卷深卷（B2）部分，選用美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）的自傳及文章。部分考生疑因試題太深不懂作答，湧至米歇爾已停用的Instagram帳戶留言洗版洩憤。

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B2文章取自米歇爾自述與母親的關係，解釋如何造就她由「普通芝加哥女孩」成為「美國第一夫人」，但被指内容艱澀。

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雖然閲讀卷選答部分另設淺卷（B1），但考生選B1部分的話，成績最高只可獲4級。因此部分考生疑因選答B2後，作答表現未如理想，紛紛湧至米歇爾的Instagram帳戶留言。

網民因應閱讀卷必答部分（Part A）有文章以「Boom」開首，也用到「Boom」留言。不少人為今屆DSE考生，一部分人希望米歇爾能「保佑」自己取得佳績。

其中一名考生模仿DSE寫作卷的「Letter to Editor」（給編輯的信）格式留言，表示自己想升讀大學，希望米歇爾與香港考評局聯絡，要求考評局給予自己Level 4成績。

更有網民疑似發表疑似針對米歇爾種族的言論，形容「呢舖真係黑人問號」，又有網民聲稱要威脅她的人身安全。

【英國王室】卡米拉兒子開腔護母 「為愛嫁查理斯」 【下一頁】

今日有部分網民繼續湧至米歇爾的同一則帖文下留言，大部分人都是代洗版洩憤的網民道歉，並試圖向米歇爾解釋事件來龍去脈。

不過奧巴馬（Barack Obama）的總統任期結束後，米歇爾不再使用這個帳戶並改為封存狀態，現由美國國家檔案和記錄管理局（NARA）負責維護帳戶。

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責任編輯：鄭錦玲

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