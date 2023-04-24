【AI大戰】微軟：美國AI優勢不大　中國將是ChatGPT主要競爭對手

▲ 微軟（Microsoft）總裁Brad Smith認為，美國在AI方面的發展優勢並不大，而中國將會是ChatGPT的主要競爭對手。（法新社）

現時主流的人工智能（AI）工具如ChatGPT和Bard，都來自OpenAI和Google等美國科企，但微軟（Microsoft）總裁Brad Smith認為，美國在AI方面的發展優勢並不大，而中國將會是ChatGPT的主要競爭對手。

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Brad Smith在《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）的訪問中表示，中國在生成式AI的發展不落後於美國科技巨頭亞馬遜（Amazon）和Goolge。他指出：「現時在AI方面，我們看到三家處於絕對領先的機構，一個是OpenAI和微軟，第二個是Google，第三個是北京人工智能研究院。」

他強調，在一年中的不同時期，誰領先、誰落後或會有所不同；但有一點是絕對不變，就是差距幾乎總是以月而不是年來衡量，而這場競賽將非常激烈。

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Brad Smith指出，和其他科技技術一樣，AI既是工具也可以是武器，因此可能會帶來不同問題，但解決的方法不是停止創新，而是利用該技術來改進現有的產品。

責任編輯：陳卓賢

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