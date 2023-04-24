  • 24°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI大戰】微軟：美國AI優勢不大　中國將是ChatGPT主要競爭對手

科技 13:15 2023/04/24

分享：

分享：

微軟（Microsoft）總裁Brad Smith認為，美國在AI方面的發展優勢並不大，而中國將會是ChatGPT的主要競爭對手。（法新社）

現時主流的人工智能（AI）工具如ChatGPT和Bard，都來自OpenAI和Google等美國科企，但微軟（Microsoft）總裁Brad Smith認為，美國在AI方面的發展優勢並不大，而中國將會是ChatGPT的主要競爭對手。

【Google AI】Google Bard追趕ChatGPT步伐　加入生成程式及除錯能力

Brad Smith在《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）的訪問中表示，中國在生成式AI的發展不落後於美國科技巨頭亞馬遜（Amazon）和Goolge。他指出：「現時在AI方面，我們看到三家處於絕對領先的機構，一個是OpenAI和微軟，第二個是Google，第三個是北京人工智能研究院。」

他強調，在一年中的不同時期，誰領先、誰落後或會有所不同；但有一點是絕對不變，就是差距幾乎總是以月而不是年來衡量，而這場競賽將非常激烈。

【AI廣告】Google藉AI生成複雜廣告內容　助客戶實現銷售目標

Brad Smith指出，和其他科技技術一樣，AI既是工具也可以是武器，因此可能會帶來不同問題，但解決的方法不是停止創新，而是利用該技術來改進現有的產品。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】小本經營至上市公司　碧瑤攻碳信用額業務
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【ChatGPT】ChatGPT日花70萬美元維持運作　OpenAI研發新芯片減成本
2023/04/21
【ChatGPT】ChatGPT日花70萬美元維持運作　OpenAI研發新芯片減成本
【網絡安全】ChatGPT付費帳戶需求增　專家籲小心交易盜用帳戶
2023/04/21
【網絡安全】ChatGPT付費帳戶需求增　專家籲小心交易盜用帳戶
【醫療科技】港企倡採用AI監測設備　減低醫院意外事故
2023/04/21
【醫療科技】港企倡採用AI監測設備　減低醫院意外事故
【ChatGPT】香港首支人工智能創作歌曲《First Love》　製作單位分享妙用AI小貼士
2023/04/21
【ChatGPT】香港首支人工智能創作歌曲《First Love》　製作單位分享妙用AI小貼士

你可能感興趣

【ChatGPT】ChatGPT日花70萬美元維持運作　OpenAI研發新芯片減成本
11:23 2023/04/21
【ChatGPT】ChatGPT日花70萬美元維持運作　OpenAI研發新芯片減成本
【網絡安全】ChatGPT付費帳戶需求增　專家籲小心交易盜用帳戶
13:30 2023/04/21
【網絡安全】ChatGPT付費帳戶需求增　專家籲小心交易盜用帳戶
【醫療科技】港企倡採用AI監測設備　減低醫院意外事故
17:00 2023/04/21
【醫療科技】港企倡採用AI監測設備　減低醫院意外事故
人工智能 中國市場 科技產品 雲端 網絡保安 Google Microsoft 美國 Amazon 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

本地研發紅外線熱能系統　長者浴室出事即通報
本地研發紅外線熱能系統　長者浴室出事即通報
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【機械人】HP 工地機械人　加速建築規劃流程
【機械人】HP 工地機械人　加速建築規劃流程
Carousell夥米蘭站　供驗證名牌真偽服務
Carousell夥米蘭站　供驗證名牌真偽服務
【特別財會】《香港智慧城市藍圖2.0》完成70%　料2024年政府服務全面電子化
【特別財會】《香港智慧城市藍圖2.0》完成70%　料2024年政府服務全面電子化
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款