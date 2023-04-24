【券商點睇】供股集資用於逆勢投資 越秀地產提升加槓桿能力

申萬宏源發表報告指，越秀地產（00123）上周宣布供股集資逾80億元，供股使得公司可支配資金更為充沛，當前市場景氣度低位時能逆勢投資、積極拿地提升內在競爭力；相對債券融資而言，供股加大長期股本、同時不會產生有息負債，所有合格股東也能夠共同享受到公司未來發展紅利。此外，供股將進一步增厚公司淨資產，提升潛在加槓桿的空間，進助力公司的逆勢投資和持續高增長。

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據報告，去年越秀地產的貨幣資金351億元（人民幣，下同），按年降13.3%；有息負債883億元，按年增16.9%；剔除預收後資產負債率68.8%、淨負債率62.7%，現金短債比2.23倍，穩居「三道紅綫」綠檔。公司去年境內成功發行98.4億元公司債券，加權融資成本3.11%；公司整體平均融資成本4.16%，按年下降10個基點。

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該行認為，越秀地產前兩大股東均為國資背景，廣州地鐵戰略入股後，公司實現「軌交+物業」新戰略發展，資源稟賦優勢明顯。同時，深耕灣區核心城市，銷售已破千億規模，經營端持續向好，故維持公司2023至2025年歸母淨利潤預測為41.5億元、47億元及56.3億元，目標價為15.3港元，評級為「買入」。

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責任編輯：林衛