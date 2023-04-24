【國情點睇】真正通縮伴隨貨幣緊縮與衰退 官媒：低通脹不等於通縮

據《上海證券報》報道，自國家統計局公布3月CPI增速少於「1字頭」，引發了關於中國經濟是否會走入通縮的討論。文章指出，通縮不能簡單等同於價格指標的短暫下降，真正的通縮往往伴隨著貨幣緊縮以及經濟衰退。通縮在宏觀經濟學上往往指的是有效需求不足帶來的價格持續下行。

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關於中國經濟是否會步入通縮，中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗認為，中國目前處於經濟復甦早期，需求驅動的通脹正在回溫，而非即將步入通縮。針對通縮的判斷，應參考更多角度和指標，包括貨幣供應增速創新高，信貸持續改善；第一季經濟增長總體較快，未來大概率進一步修復；當前物價下行有很大一部分是受到供給因素的擾動；內需驅動的價格以及GDP平減指數都在改善。

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中信證券首席經濟學家明明表示，中國第一季GDP增速超預期，今年經濟穩復甦預期基本兌現，預計今年需求側改善是漸進式的過程，需要更多時間顯現。中長期看，中國不會出現通縮風險。另一方面，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾指出，隨着金融支持效果進一步顯現，消費需求有望進一步回暖，下半年物價漲幅可能逐步回歸至往年均值水平，全年CPI呈「U」型走勢。

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責任編輯：林衛