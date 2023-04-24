▲ 【HSBC滙豐】滙豐港大香港區商業案例賽 城大奪冠、出戰亞太

「2023滙豐／香港大學香港區商業案例比賽」周末舉行，最終由香港城市大學獲勝，城大團隊將代表香港出戰5月29日至6月1日舉行的「2023滙豐／香港大學亞太區商業案例比賽」，與另外23支隊伍爭逐。

是次香港區比賽有36名來自不同大學的9支隊伍參賽，商業案例為一家香港陀飛輪鐘錶公司，希望於疫後鞏固其在香港和海外市場的地位，參賽隊伍需要為該公司制訂營銷方案並進行匯報。

評判團讚揚城大隊伍在匯報和提問環節當中，反映他們對案例公司的理解，亦洞悉本地和環球市場的發展與趨勢，從而提出精闢的建議。

城大隊伍勝出香港區比賽後，可獲8000元獎金，而亞軍香港中文大學、季軍香港都會大學隊伍，分別可獲5000元和2000元。

滙豐香港區行政總裁林慧虹稱，希望比賽啟發本地大學生，當他們日後成為商業領袖時，可負起連繫全球的重任，提升香港國際金融中心的地位。

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編輯：麥德銘