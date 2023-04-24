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【券商點睇】首季新簽合同雙位數增幅 中鐵建重估空間大 目標睇9.2元

股樓投資 10:59 2023/04/24

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國泰君安指出，中國鐵建（01186）去年收入按年增長7.5%至1.1億元人民幣，股東淨利潤增長7.9%至266億元人民幣，業績符合預期。期內，新簽合同額3.25萬億元，上升15.1%，其中工程承包增11.2%。另投資業務和綠色環保新簽合同額分別上升22.7%和50.4%。

【同場加映】溫股知新：內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

該行認為﹐公司的「投資、建設、運營」一體化發展模式逐步形成，房地產開發業務不斷做大做強，而投資經營業務和房地產開發業務重估空間巨大。催化劑來自今年「一帶一路」地區海外新訂單持續增加；第一季新簽合同額達5,396億元人民幣，按年升15.8%，其中工程承包、綠色環保增41.7%及132%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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國泰君安維持中鐵建的「買入」評級，上調目標價至9.2元。該行預測2023至2025年公司每股盈利為2.106元人民幣、2.396元人民幣和2.712元人民幣，同比增速為19.7%、13.8%和13.2%。目標價對應2023至2025年預測市盈率為3.8倍、3.4倍和3倍。

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責任編輯：林衛

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每股盈利 買入 目標價 中國鐵建（01186） 港股 中國

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