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【石Sir一周前瞻及異動股】中船防務、山東新華製藥、華晨中國（立即收看）

股市 12:28 2023/04/24

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股買賣技巧，包括：中船防務 （00317） 、山東新華製藥 （00719） 、華晨中國 （01114） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】中船防務、山東新華製藥、華晨中國（立即收看）

立即收看：https://video.hket.com/video/3511780

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責任編輯：霍耀堂

欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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