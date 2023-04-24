南韓重納日本入出口「白名單」 睽違逾3年

南韓政府周一（24日）宣布，事隔超過3年後重新將日本列入最優惠待遇的出口「白名單」。政府表示，此舉有助改善兩國雙邊經濟及外交關係。

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產業通商資源部周一發布的《戰略貨品進出口告示》修正案中，把日本重新列入享受出口手續簡化的白名單，待遇等同與英美法在內等29國。

南韓企業對日本出口戰略商品的審查時間由15日減至5日，出口審查文件亦簡化至3種。

不過日本未有重新列南韓進出口白名單的時間表，雙方官員相信在周一會在東京展開新一輪貿易會談。韓方官員透露，日本需要更長時間完成本土法案修正，完成後才能把南韓加入白名單。

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南韓總統尹錫悅上月訪問東京與日本首相岸田文雄會面後，日本已解除南韓多種半導體原料的出口限制。南韓也撤回早前向世界貿易組織（WTO）提出的申訴。

日韓兩國於2019年先後互相剔除對方出己國的出口白名單，展開長期逾3年的出口管制矛盾。

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責任編輯：吳漢培