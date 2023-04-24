▲ 【大灣區】金管局陳維民：香港應支持內地經濟轉型、加快金融科技發展 促進資金和信息面的暢通流動

金管局副總裁陳維民出席「面向世界的粵港澳大灣區金融全面合作發展」論壇時表示，近年國家不斷開放金融市場，香港的橋樑角色也由過去的經貿層面拓寬至金融市場並持續深化，互聯互通凸顯了香港在支持跨境金融投資的作用，股票通、債券通等安排不斷擴容優化，以北向通為例，兩者的日均交易量在2022年分別達1000億和320億元人民幣，是目前境外投資者參與內地金融市場的重要渠道，至於2021年推出的粵港澳大灣區「跨境理財通」為兩地金融機構帶來更多機遇，也為便利兩地居民跨境投資理財開拓了新的渠道。

未來可在人民幣國際化和制度創新兩個方面加大力度

陳維民指，大灣區金融未來可在人民幣國際化和制度創新加大力度。第一是進一步推動人民幣在大灣區的跨境經貿投資活動中的應用，助力國家有序推進人民幣國際化，粵港經貿往來頻繁，大灣區城市對外開放程度高，正好為企業和銀行使用人民幣進行貿易結算、跨境資金池和跨境融資提供理想的應用場景。第二是加強大灣區金融的聯通和創新，為國家金融市場高水平開放提供示範作用，過去兩年深圳市政府赴香港發行離岸地方政府債就是一個很好的例子，既體現兩地政府、市場機構的跨境合作，同時也為內地發債體赴港發行離岸債提供了很好的案例。



「跨境理財通」實行一年多以來穩步增長，未來仍然有龐大擴展空間，兩地監管機構會根據市場需要，在產品範圍、銷售安排、參與機構等不同方向進一步優化制度安排，並連同業界加強投資者教育工作，進一步釋放「跨境理財通」的巨大潛力。

歡迎更多的大灣區企業和機構善用香港的綠色金融平台

陳維民認為，香港未來可以在幾個領域發揮所長。首先是支持內地經濟的低碳轉型，去年，香港金管局聯同港交所 （00388） 、人民銀行廣州分行、廣東金融學會等單位，發布《內地非金融企業赴香港市場發行綠色債券流程參考》，讓更多內地機構，包括大灣區的發債體，了解和掌握赴港發行綠色債券的操作要點和業務流程，期盼和歡迎更多的大灣區企業和機構善用香港的綠色金融平台，來港進行綠色融資，共同推動金融支持大灣區社會、經濟和產業的低碳轉型。

另一個方面是加快金融科技發展，支持數字化經濟建設，金管局正與人民銀行合作，在香港進行以數字人民幣作為跨境支付工具的測試，提升跨境支付服務效率和用戶體驗，未來相信可為兩地居民在大灣區跨境生活、旅遊、零售消費等提供多一個安全、便捷和創新的選項

另一個例子是金管局、人民銀行數字貨幣研究所與另外兩家海外央行共同參與的跨境央行數字貨幣（CBDC）工作項目。希望未來CBDC的應用可以暢通跨境支付的流程，提高跨境交易效率，降低交易成本

第三是促進資金和信息面的暢通流動，提高金融體系服務實體經濟的能力，金管局在去年10月推出「商業數據通」，透過建立安全及創新的數據基建，便利金融機構經授權後獲取企業的商業數據，在「認識你的客戶」、信貸評估、貸款批核及風險管理等過程中，更大程度地進行數碼化和精簡化。

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編輯：陳韻妍