▲ 【盈警】FIT HON TENG插一成 料首季由盈轉虧蝕最多1000萬美元、未來兩季持審慎態度

FIT HON TENG （06088） 今年第一季預料由盈轉虧，來自持續經營的業務預計錄得淨虧損約500萬美元至1000萬美元，同時，公司又對第二及第三季度的財務業績仍保持審慎態度，目前預計公司淨利潤或虧損情況將出現按年衰退。

FIT HON TENG周一（24日）插11.2%，報1.58元。

公司指，業績由盈轉虧主要歸因於（1）公司投資數位轉型增加額外費用開支；及（2）受消費性電子行業前景疲軟影響，2023年第一季度出貨量較去年按年下降。

同時，公司又對第二及第三季度的財務業績仍保持審慎態度，目前預計公司淨利潤或虧損情況將出現按年衰退。這主要歸因於（1）公司預計於第二及第三季度期間進行全球服務擴張而產生額外開支；（2）消費性電子行業不確定的經營環境預計將於第二及第三季度期間持續存在；及（3）全球利率上升及通脹對公司產品需求造成持續影響。公司將繼續密切審視市場情況，適時調整策略。

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編輯：姚卓然