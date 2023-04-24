浸大工商管理學院第十三屆Beta Gamma Sigma分會會員接納典禮

香港浸會大學（浸大）工商管理學院於2023年4月14日舉行第13屆Beta Gamma Sigma（BGS）分會會員接納典禮，向90名商學院傑出學生、畢業生及教職員頒授終身會員資格。

▲ 院長施立培教授鼓勵獲獎同學積極發展個人事業，並努力建設美好的未來。

工商管理學院院長施立培教授在典禮致歡迎辭時強調，學院一直致力裝備學生，讓他們有能力去發展成功的事業，並透過具社會使命的商業活動，營造更佳的營商環境。「學院作為全球600個BGS分會之一，我們非常高興能為學生提供寶貴的機會，讓他們與全球頂尖的商學畢業生及領袖交流及學習。」

▲ 副校長（教與學）及署理文學院院長周偉立博士（左）頒贈榮譽會員名銜予德勤中國首席執行官曾順福先生（中），院長施立培教授（右）陪同合照留念。

今年分會同時頒授榮譽會員名銜予德勤中國首席執行官曾順福先生，以表揚其對專業服務業於中國蓬勃發展的重大貢獻，及其身為北京市政協委員為服務國家及社會出謀獻策所作的努力。曾先生縱橫大中華地區逾三十載，協助多家中國公司在世界舞台上拓展業務，及為國際企業成功進駐中國提供全面的專業服務，是行內備受讚譽的業界鉅子。

曾先生於浸大工商管理學院畢業，現時為商學院諮詢委員會成員。他向來極具遠見，早於1995年看準當時中國掘起、成為環球經濟發展主要動力之一的時機，遂轉往德勤上海辦公室繼續發展事業，乃首批北上發展的香港人。曾先生認為現今國家的實力之大及機會之多，與當年情況相似，甚至有過之而無不及。因此，他於典禮上鼓勵年輕人應抓緊時機，親身到大灣區感受及認識國家提供的無盡機遇。同時，學生亦應理解及接納內地與香港的異同，在不同崗位發揮香港人的長處，持續創新，與時並進。

在曾先生的領導下，德勤中國多年來致力推動人才發展，其中包括2022年，德勤與香港浸會大學簽署了諒解備忘錄，共同努力培養跨學科的未來人才。此外，他亦帶領德勤中國實踐企業社會責任，包括推出兩項分別關注振興中國農村及實現「雙碳」目標的計劃，旨在裝備農村人才及提倡對氣候負責任的選擇及行為。他相信，現今的學生及畢業生具有環球思路，對新興科技及商業趨勢有透徹理解，加上創新及多角度的視野，將能於新時代下獲得更多機會，蓬勃而可持續地發展。

▲ 副教授嚴康傑博士（右）與曾順福先生（左）進行對話與交流。在答問環節，曾先生更強調「待人以誠」的重要性。

BGS浸大分會顧問兼管理、市場及資訊系統學系副教授嚴康傑博士亦認為，曾先生極力提升年輕人才的「未來能力」，與浸大商學院的理念有異曲同工之妙。「曾先生作為業界佼佼者，積極提倡於大灣區的經濟發展下，為新一代人才營造更佳的營商及社會環境；而學院多年來則透過優質的商學教育，啟發商業行為及培育負責任的商業領袖。我們希望，BGS這個尊貴的會員資格，能成為我們的學生發展成功事業的起點。」

Beta Gamma Sigma（BGS）始創於1913年，為首個全美商業榮譽協會，只有通過國際商管學院促進會（AACSB International）認證的院校才能成立分會。「Beta」代表榮譽，「Gamma」代表智慧，「Sigma」代表熱誠。全球僅最佳10%的學士學生、20%的研究生及所有於AACSB認證院校中成功通過論文口試的博士生，方能有資格成為BGS會員。浸大工商管理學院分會於2010年成立，旨在表揚於學業、個人發展及專業培訓方面均有卓越表現的學生，鼓勵他們終生學習，拓展人脈網絡，與全球的商界領袖交流。目前BGS全球的會員逾九十萬人，遍佈超過一百九十個國家及地區。



(特約)