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【分拆滙豐】股東顧問機構ISS反對滙豐分拆亞洲業務　斥平保的提議是「缺乏詳細理由」

股市 09:25 2023/04/24

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【分拆滙豐】股東顧問機構ISS反對滙豐分拆亞洲業務　斥平保的提議是「缺乏詳細理由」

股東顧問機構ISS反駁平保 （02318） 要求滙豐 （00005） 分拆亞洲業務，並表示滙豐的投資者應在股東大會就考慮戰略選擇（包括分拆其亞洲業務）投下反對票。

平保自去年11月一直要求滙豐的分拆亞洲業務，從而提升價值。不過，路透從ISS寄予投資者的一份報告提到，該行直斥平保的提議是「缺乏詳細的理由」。

在Glass Lewis上周同樣表示平保支持的計劃缺乏價值之後，ISS成為第二個在該問題上支持滙豐銀行的金融集團。

中國平安上周五指責滙豐沒有充分聽取其戰略構想。而滙豐則曾表示已進行了大約20次會討論事件，但一直表示它們會破壞股東價值，而且實施起來成本太高。

相關文章：

【分拆滙豐】平保再發聲回應：滙豐只重複過去弊端及反對意見　至今未就新方案作正式討論

【分拆滙豐】平保擬支持滙豐小股東分拆議案、Glass Lewis籲反對　呂宇健：正游說50大股東

【HSBC滙豐】杜嘉祺：小股東特別決議案不符股東利益　祈耀年：分拆業務不會解決制裁風險

編輯：姚卓然

港股 分拆 滙豐控股（00005）
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