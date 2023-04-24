▲ 【分拆滙豐】股東顧問機構ISS反對滙豐分拆亞洲業務 斥平保的提議是「缺乏詳細理由」

股東顧問機構ISS反駁平保 （02318） 要求滙豐 （00005） 分拆亞洲業務，並表示滙豐的投資者應在股東大會就考慮戰略選擇（包括分拆其亞洲業務）投下反對票。

平保自去年11月一直要求滙豐的分拆亞洲業務，從而提升價值。不過，路透從ISS寄予投資者的一份報告提到，該行直斥平保的提議是「缺乏詳細的理由」。

在Glass Lewis上周同樣表示平保支持的計劃缺乏價值之後，ISS成為第二個在該問題上支持滙豐銀行的金融集團。

中國平安上周五指責滙豐沒有充分聽取其戰略構想。而滙豐則曾表示已進行了大約20次會討論事件，但一直表示它們會破壞股東價值，而且實施起來成本太高。

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編輯：姚卓然