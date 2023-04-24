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【分拆滙豐】平保推動重組滙豐亞洲業務再遇挫　ISS籲反對、批方案缺細節和彈性

股市 09:56 2023/04/24

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【分拆滙豐】平保推動重組滙豐亞洲業務再遇挫　ISS籲反對、批方案缺細節和彈性

HSBC滙豐 （00005） 下月初舉行股東周年大會（AGM），會上將會表決由維權投資者發起的重組亞洲業務、穩定派息議案，不過機構股東顧問機構ISS最新發表報告，建議滙豐股東否決該兩項議案。ISS指，兩項議案提議都缺乏詳細的理由。

在ISS建議反對議案前，另一股東顧問機構Glass Lewis上周亦建議滙豐股東否決該兩項議案。該兩項議案由本地維權投資者「Ken Sir」呂宇健發起，自去年一直推動滙豐分拆的平保 （02318） 亦高調地表態傾向支持議案。

ISS：兩項建議乏詳細解釋和彈性

ISS認為，重組亞洲業務議案缺乏披露詳細假設，該行認為銀行與客戶之間關係將因重組而變，但議案未有解釋重組後滙豐環球網絡削弱帶來的潛在收入損失，在亞洲建立新實體所需的資本需求，由哪一亞洲央行監管這樣具規模的銀行，以及如何改善投資者對滙豐的看法。

在穩定股息建議方案，呂宇健等提出將滙豐股息水平提高到疫情前的水平。ISS提到滙豐2020年停止支付股息事件，指出當年英倫銀行決定也適用於其他英國銀行，而滙豐最近宣布的股息政策，其支付比率已不亞於同行，「股東提出的以美元計的最低股息水平政策看起來不尋常，缺乏細節，並且對公司的彈性過於限制。」

中國平安上周五指責滙豐沒有充分聽取其戰略構想。而滙豐則曾表示已進行了大約20次會討論事件，但一直表示它們會破壞股東價值，而且實施起來成本太高。

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編輯：姚卓然

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