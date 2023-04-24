【港股市況】阿里騰訊轉跌逾1%　新冠概念股升、三葉草升一成　恒生指數再度回落（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五好淡爭持，港股今早續軟，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 偏軟跌0.6%，中芯國際 （00981） 回穩升0.2%，恒指輕微低開25點，開報20049點，科指升0.1%，報3972點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：33】【大灣區】金管局陳維民：香港應支持內地經濟轉型、加快金融科技發展 促進資金和信息面的暢通流動

【10：30】商湯 （00020） 最新反彈2%，高見2.49元。

【10：29】【盈警】FIT HON TENG插一成 料首季由盈轉虧蝕最多1000萬美元、未來兩季持審慎態度

【10：26】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 轉跌逾1%，美團 （03690） 升0.7%。

【10：24】比亞迪 （01211） 升3%，吉利 （00175） 升0.4%，長汽 （02333） 跌近1%，廣汽 （02238） 升0.6%，華晨 （01114） 升近6%。

【10：21】遠東酒店 （00037） 股價回吐12%，低見0.94元。

【10：12】三葉草 （02197） 升近15%，康希諾生物 （06185） 升7%，金斯瑞生物科技 （01548） 升逾9%。

【10：02】恒指最跌約59點，報20015點，科指升0.1%，報3972點。

【09：52】中芯國際 （00981） 跌4%，低見22.3元。

【09：50】滙豐 （00005） 逆市偏軟，跌0.5%，友邦 （01299） 升0.7%，中移動 （00941） 升0.5%，港交所 （00388） 升0.7%。

【09：48】美團 （03690） 升幅擴大至逾2%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升0.4%及0.6%。

【09：47】中芯國際 （00981） 轉跌近2%，低見22.7元。

【09：43】長汽 （02333） 首季少賺近9成，股價跌逾6%，低見8.6元。

【09：40】恒指早段升約24點，報20100點，科指升0.7%，報3996點。

【09：40】華晨 （01114） 升逾9%，高見3.34元。

【華晨1114】瀋陽市政府據報考慮入股華晨中國

【09：37】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 轉升0.2%，美團 （03690） 升0.7%。

【09：35】威雅利 （00854） 升4成，破頂高見4.87元，成交1.5億元。

【09：34】【醫藥股】遠大醫藥升2.4% 收購藥企BlackSwan 87.5%股權

【09：33】中芯國際 （00981） 早段反彈2%，高見23.9元。

【09：32】【大行看法】霸菱方偉昌：港股仍處鞏固期 不宜對首季業績有太大憧憬

【09：31】鴻騰精密 （06088） 第一季度持續經營業務預計淨虧損約500萬至1000萬美元，而去年同期淨利潤約3060萬美元。鴻騰精密早段跌一成，低見1.58元。

【09：29】【業績︱車股】長汽低開近3% 首季純利急挫89.3% 僅錄1.7億人幣

【09：29】中興通訊 （00763） 績後升近3%。中興首季純利按年升19.2%至26.4億元人民幣。

【業績】中興通訊首季純利按年升19%至26.4億人幣

【09：26】【分拆滙豐】股東顧問機構ISS反對滙豐分拆亞洲業務 斥平保的提議是「缺乏詳細理由」

【09：24】新華保險 （01336） 料首季純利35.4至38.6億元人民幣，按年增加1.1至1.2倍，股價今早高開5%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 偏軟跌0.6%，中芯國際 （00981） 回穩升0.2%，恒指低開25點，開報20049點，科指升0.1%，報3972點。

【09：13】期指開報19992點，跌37點。

【09：00】【大行看法】富途毛君豪：績優股具短炒空間 料港股21000關遇阻

【08：40】恒指黑期跌2點，報19999點，指期貨跌87點，報33863點。

【08：00】【旅遊股】攜程：五一假期國內遊預訂量已追平2019年同期水平

【07：45】【醫藥股】遠大醫藥收購藥企BlackSwan 87.5%股權

【07：45】【內險股】新華保險料首季按年多賺1.1至1.2倍

【07：45】【大行看法】張憶東：美股恐二次探底 港股料跟隨波動

【07：45】【Morning精點】日央植田和男將首次主持議息、日圓會升1成？︱張憶東：美股恐二次探底、港股料跟隨波動

【07：45】港股ADR收報20020點，跌55點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報56.02元，較港收市價高0.07元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報346.08元，較港收市價低3.12元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.43元，較港收市價低0.52元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五好淡爭持，投資者關注企業財報，並且等特更多關於聯儲局貨幣政策及經濟前景綫索，道指升22點或0.06%， 報33808點， 此前一度升72點後反覆回落98點；納指升12點或0.1%， 報12072點； 標指升3點， 報4133點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌20點 騰訊ADR低港1%（不斷更新）

【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？

責任編輯︰梁浩碩