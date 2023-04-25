【恒指夜期+ADR】夜期收市跌80點　阿里美股低港2%（不斷更新）

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中資股氣氛轉弱，夜期收市跌80點，收報19844點，中概股指數跌2.4%，收報6491點，京東美股低港1.7%，阿里美股低港1.9%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 騰訊ADR 340.50 -1.3% 美團ADR 135.99 -1.2% 滙豐ADR 56.28 +0.6% 阿里巴巴美股 85.25 -1.9%

北水吸資縮至約2億 買中石油中移動比亞迪

北水今日吸資僅1.9億元，中石油 （00857） 、中移動 （00941） 及比亞迪 （01211） 分別獲2.8億、2億、2億元淨流入，相反，騰訊 （00700） 錄3.6億淨流出。

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恒指跌115點、曾觸250天綫 阿巴騰訊跌1% 比亞迪逆市升逾3%

港股續跌百點，跌穿20000點，曾觸250天綫（19735點）。恒指輕微低開25點，早段曾轉升，其後再度向下，午後曾跌最多341點，低見19734點。恒指跌115點，收報19959點，成交964億元。科指跌0.2%，報3961點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌1%，美團 （03690） 跌0.1%，商湯 （00020） 反彈逾2%，汽車股個發展，比亞迪 （01211） 逆市升逾3%。阿里健康 （00241） 逆市升近半成，為表現最好藍籌，李寧 （02331） 跌逾3%，藍籌最差。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 比亞迪 229.80 +3.6 +13 34 中石化 5.15 +2.0 +4 8 石藥 8.18 +3.4 +4 13 建行 5.23 -1.1 -10 3 騰訊 345.00 -1.2 -19 15 阿里巴巴 86.90 -1.2 -19 24

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告】高盛精選50隻精選國企股 「若改革可轉化成更好的盈利增長，國企總市值可提高20%」（附名單）

【大行報告】滙豐研究予恒指今年目標22490點 看好四大投資主題、薦10隻股份（附表）

【大行報告│1024】富瑞：快手首季收入及經調整利潤料均優於預期 DAU增長對辦、第二季將實現收支平衡

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌80點，收報19844點

【22：30】夜期跌30點

【22：23】【內需股】青島啤酒首季多賺28.9%至14.51億人幣 受惠國內啤酒市場復蘇

【21：29】【華晨1114】華晨中國：不知悉瀋陽市政府考慮收購其3成股權

【20：13】【新股IPO】綠竹生物2480周二起招股 入場費約8414元 集資4.3億

【18：44】恒指夜期升17點，報19941點。

【18：22】【業績｜生科股】藥明康德首季多賺32%至21.7億人幣

【16：16】【騰訊700】騰訊否認暫停研發對標《原神》的遊戲項目 強調項目正常推進

【16：09】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌1%，美團 （03690） 跌0.1%，商湯 （00020） 反彈逾2%，汽車股個發展，比亞迪 （01211） 逆市升逾3%，阿里健康 （00241） 逆市升近半成，為表現最好藍籌，李寧 （02331） 跌逾3%，藍籌最差。恒指跌115點，收報19959點，成交964億元。科指跌0.2%，報3961點。

【16：06】【網易9999】網易據報起訴暴雪 要求退還3億人幣欠款

【16：00】恒指U盤前跌163點，報19911點。

【15：39】【分拆滙豐】兩大投票顧問籲反對重組議案 呂宇健：事前拒見不盡責、約實會見6至7名主要股東

【15：34】滙豐 （00005） 跌幅收窄至0.2%。

【15：30】騰訊 （00700） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，美團 （03690） 跌0.4%，小米 （01810） 跌逾2%，京東 （09618） 跌1%。

【15：28】港股跌幅收窄至近200點，報19880點，跌195點。

【15：20】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌0.2%，中石化 （00386） 逆市升逾1%，破頂高見5.18元。

【15：19】恒指尾市跌約224點，報19851點，午後曾低見19734點觸250天綫，科指跌1%，報3932點。

【15：00】【體育用品股】361度逆市升3% 共斥5.5億元人幣購回電商平台股權

【14：57】三大中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 逆市靠穩升0.2%，聯通 （00762） 跌3%，中電信 （0728） 跌近3%。

【14：53】滙豐 （00005） 跌1%，友邦 （01299） 跌逾1%。

【14：52】【企業遷冊】宏利人壽：考慮將宏利香港由百慕達遷冊回港 疫情積壓大量需求、看好今年業務前景

【14：18】大市跌幅擴大至300點，報19765點，跌310點，下試250天綫（現約19735點）支持，科指跌1.5%，報3910點。

【14：09】部分電力股逆市靠穩，潤電 （00836） 升0.8%，龍源電力 （00916） 升0.1%，中國電力 （02380） 跌0.3%。

【13：51】騰訊 （00700） 曾跌逾3%，低見338元，恒指最新跌約255點，報19825點，科指跌1%，報3928點。

【13：08】金沙 （01928） 跌逾3%，銀娛 （00027） 跌近3%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌逾1%，新濠 （00200） 跌2%。

【13：03】大市跌幅擴大至近200點，報19882點，跌193點。

【13：01】騰訊 （00700） 午後初段跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，美團 （03690） 跌0.2%。

【13：00】恒指午後初段跌約133點，報19942點，科指升0.1%，報3973點。

【12：34】【航運股】海豐國際首季收入減少約41% 歸因集裝箱運量及平均運費下降

【12：00】恒生指數半日跌125點，報19949點，跌穿20000點，成交493億元。科指升0.2%，報3978點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。商湯 （00020） 反彈4%，中芯國際 （00981） 升0.2%。新冠概念、網上醫療股逆市升，汽車股個別走，比亞迪 （01211） 升逾3%。

【11：40】中芯國際 （00981） 反覆，最新再度回升，升0.4%。

【11：31】商湯 （00020） 反彈逾4%，高見2.52元。

【11：30】上證半日跌0.2%，深證跌0.4%，創業板指跌1.1%。

【11：08】恒指最新跌105點，報19970點，今早曾低見19905點，科指升0.2%，報3976點。

【10：56】比亞迪 （01211） 逆市造好，股價升5%，高見233.6元。

【10：53】阿里健康 （00241） 升逾5%，京東健康 （06618） 升逾3%，平安好醫生 （01833） 升近3%。

【10：40】李寧 （02020） 跌逾3%，安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌1%。

【10：35】恒指跌約100點，報19975點，科指轉跌，報3968點。

【10：33】【大灣區】金管局陳維民：香港應支持內地經濟轉型、加快金融科技發展 促進資金和信息面的暢通流動

【10：30】商湯 （00020） 最新反彈2%，高見2.49元。

【10：29】【盈警】FIT HON TENG插一成 料首季由盈轉虧蝕最多1000萬美元、未來兩季持審慎態度

【10：26】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 轉跌逾1%，美團 （03690） 升0.7%。

【10：24】比亞迪 （01211） 升3%，吉利 （00175） 升0.4%，長汽 （02333） 跌近1%，廣汽 （02238） 升0.6%，華晨 （01114） 升近6%。

【10：21】遠東酒店 （00037） 股價回吐12%，低見0.94元。

【10：12】三葉草 （02197） 升近15%，康希諾生物 （06185） 升7%，金斯瑞生物科技 （01548） 升逾9%。

【10：02】恒指最跌約59點，報20015點，科指升0.1%，報3972點。

【09：52】中芯國際 （00981） 跌4%，低見22.3元。

【09：50】滙豐 （00005） 逆市偏軟，跌0.5%，友邦 （01299） 升0.7%，中移動 （00941） 升0.5%，港交所 （00388） 升0.7%。

【09：48】美團 （03690） 升幅擴大至逾2%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升0.4%及0.6%。

【09：47】中芯國際 （00981） 轉跌近2%，低見22.7元。

【09：43】長汽 （02333） 首季少賺近9成，股價跌逾6%，低見8.6元。

【09：40】恒指早段升約24點，報20100點，科指升0.7%，報3996點。

【09：40】華晨 （01114） 升逾9%，高見3.34元。

【華晨1114】瀋陽市政府據報考慮入股華晨中國

【09：37】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 轉升0.2%，美團 （03690） 升0.7%。

【09：35】威雅利 （00854） 升4成，破頂高見4.87元，成交1.5億元。

【09：34】【醫藥股】遠大醫藥升2.4% 收購藥企BlackSwan 87.5%股權

【09：33】中芯國際 （00981） 早段反彈2%，高見23.9元。

【09：32】【大行看法】霸菱方偉昌：港股仍處鞏固期 不宜對首季業績有太大憧憬

【09：31】鴻騰精密 （06088） 第一季度持續經營業務預計淨虧損約500萬至1000萬美元，而去年同期淨利潤約3060萬美元。鴻騰精密早段跌一成，低見1.58元。

【09：29】【業績︱車股】長汽低開近3% 首季純利急挫89.3% 僅錄1.7億人幣

【09：29】中興通訊 （00763） 績後升近3%。中興首季純利按年升19.2%至26.4億元人民幣。

【業績】中興通訊首季純利按年升19%至26.4億人幣

【09：26】【分拆滙豐】股東顧問機構ISS反對滙豐分拆亞洲業務 斥平保的提議是「缺乏詳細理由」

【09：24】新華保險 （01336） 料首季純利35.4至38.6億元人民幣，按年增加1.1至1.2倍，股價今早高開5%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 偏軟跌0.6%，中芯國際 （00981） 回穩升0.2%，恒指低開25點，開報20049點，科指升0.1%，報3972點。

【09：13】期指開報19992點，跌37點。

【09：00】【大行看法】富途毛君豪：績優股具短炒空間 料港股21000關遇阻

【08：40】恒指黑期跌2點，報19999點，指期貨跌87點，報33863點。

【08：00】【旅遊股】攜程：五一假期國內遊預訂量已追平2019年同期水平

【07：45】【醫藥股】遠大醫藥收購藥企BlackSwan 87.5%股權

【07：45】【內險股】新華保險料首季按年多賺1.1至1.2倍

【07：45】【大行看法】張憶東：美股恐二次探底 港股料跟隨波動

【07：45】【Morning精點】日央植田和男將首次主持議息、日圓會升1成？︱張憶東：美股恐二次探底、港股料跟隨波動

【07：45】港股ADR收報20020點，跌55點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報56.02元，較港收市價高0.07元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報346.08元，較港收市價低3.12元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.43元，較港收市價低0.52元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五好淡爭持，投資者關注企業財報，並且等特更多關於聯儲局貨幣政策及經濟前景綫索，道指升22點或0.06%， 報33808點， 此前一度升72點後反覆回落98點；納指升12點或0.1%， 報12072點； 標指升3點， 報4133點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌20點 騰訊ADR低港1%（不斷更新）

【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？

責任編輯︰梁浩碩