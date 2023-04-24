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【芯片大戰】軟銀旗下Arm據報製造自家芯片　藉以吸引新客戶

股市 08:35 2023/04/24

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【芯片大戰】軟銀旗下Arm據報製造自家芯片　藉以吸引新客戶

據外電引述消息人士指，芯片設計商Arm將製造自家芯片，來展示其設計能力，藉以吸引新客戶。

消息人士指，Arm將與合作夥伴共同開發新型芯片，並已經建立了一個新的「解決方案工程」團隊，將領導這些芯片用於手機、手提電腦和其他電子產品。

報道又引述行業高管指，在過去六個月Arm開始研發最新芯片，並同時在以往任何時候都「更先進」。不過，公司目前沒有出售或許可產品的計劃，只是在開發產品雛型。Arm拒評上述消息。

此前，有報道指，Arm準備今年內在美國以招股方式上市，並將落實在美國納斯達克上市。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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編輯：姚卓然

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