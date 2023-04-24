▲ 【美股焦點】美家居零售商3B家居申請破產保護 門市將清倉

美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond（美：BBBY）提出破產申請，將著手在未來兩個月對360間門店和120間Buy Buy Baby商店進行清倉。不過，公司表示也在為部分或全部資產尋找買家。

根據法院文件，Bed Bath & Beyond估計所有銷售的總收益淨額約為7.18億美元，融資債務總額約為18億美元。公司估計，截至11月底，公司擁有資產44億美元，債務總計52億美元，債權人數量在25001至50000人之間。其中，紐約梅隆銀行擁有11.8億美元的最大規模無擔保債權。

Bed Bath & Beyond表示，感謝客戶在生命中最重要的里程碑對公司的信任，目前商店仍在營業。然而已經啟動了關閉業務的流程。

Sixth Street已同意向 Bed Bath & Beyon 提供2.4億美元的債務人資產融資，以便公司能夠擁有必要的現金流來支持破產程序中的營運。

Bed Bath & Beyond上周五收報0.29美元，股價今年累跌約88%。

【meme股】美家居零售商3B家居籌10億美元免於破產 盤前升4%

【meme股】美家居零售商3B家居據報或數周內申請破產 股價大插三成

【理財要貼地】7大影片串流平台 特色、月費、試用期、離線儲存量比較 點揀最抵最啱你

責任編輯︰梁浩碩