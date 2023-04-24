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【美股焦點】美家居零售商3B家居申請破產保護　門市將清倉

股市 08:29 2023/04/24

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【美股焦點】美家居零售商3B家居申請破產保護　門市將清倉

美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond（美：BBBY）提出破產申請，將著手在未來兩個月對360間門店和120間Buy Buy Baby商店進行清倉。不過，公司表示也在為部分或全部資產尋找買家。

根據法院文件，Bed Bath & Beyond估計所有銷售的總收益淨額約為7.18億美元，融資債務總額約為18億美元。公司估計，截至11月底，公司擁有資產44億美元，債務總計52億美元，債權人數量在25001至50000人之間。其中，紐約梅隆銀行擁有11.8億美元的最大規模無擔保債權。

Bed Bath & Beyond表示，感謝客戶在生命中最重要的里程碑對公司的信任，目前商店仍在營業。然而已經啟動了關閉業務的流程。

Sixth Street已同意向Bed Bath & Beyon提供2.4億美元的債務人資產融資，以便公司能夠擁有必要的現金流來支持破產程序中的營運。

Bed Bath & Beyond上周五收報0.29美元，股價今年累跌約88%。

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責任編輯︰梁浩碩

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