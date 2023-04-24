【美股焦點】「迷因股」家居零售商3B家居破產、門市將清倉　盤前再插3成

▲ 【美股焦點】美家居零售商3B家居申請破產保護 門市將清倉

曾經是「迷因股（meme stocks）」代表之一、美國家居用品零售商3B家居（Bed Bath & Beyond，美：BBBY）申請破產，並擬未來兩個月對360間門市、120間Buy Buy Baby商店進行清倉。不過，BBBY表示仍然為部分或全部資產尋找買家。

BBBY上周五收報0.29美元，股價今年累跌約88%。在公司正式申請破產後，BBBY周一美股盤前現跌33%，暫報0.1961美元。

根據法院文件，BBBY估計，截至去年11月底，公司擁有資產44億美元，債務總計52億美元，當中融資債務總額約為18億美元。債權人數量在25001至50000人之間，紐約梅隆銀行為單一最大債權人，擁有11.8億美元無擔保債權。

BBBY表示，感謝客戶過去對公司信任，而目前商店仍維持營業。

Sixth Street已同意向 BBBY 提供2.4億美元的債務人資產融資，以便公司能夠擁有必要的現金流來支撐破產程序時的營運。

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責任編輯︰梁浩碩