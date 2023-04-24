【旅遊股】攜程：五一假期國內遊預訂量已追平2019年同期水平

▲ 【旅遊股】攜程：「五一」假期國內遊預訂量已追平2019年同期水平

臨近五一黃金周假期，各大在線旅遊企業、旅行社、景區、酒店等陸續迎來預訂高峰。據內媒報道，綜合部分在線旅遊企業數據，中國「五一」假期國內遊訂單已基本追平2019年水平，出境遊、入境遊熱度持續走高。

攜程旅行網數據顯示，截至4月16日，「五一」假期國內遊預訂量按年增長超12倍，追平2019年同期水平；出境遊預訂量按年增長超18倍。 美團、大眾點評數據顯示，截至4月10日，「五一」假期國內住宿、交通、景區門票等預訂量已較2019年同期增長約200%。

內媒又 通過多家電商平台搜索時發現， 雲 南麗江古城、大理古城、西安大雁塔、杭州西湖、長沙五一廣場等熱門商圈或景點的酒店，已經顯示滿房，且價格有所上漲。

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