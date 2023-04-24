▲ 【芯片大戰】若中國禁售美光芯片 美國據報要求南韓不要填補內地芯片缺口

内地當局本月對芯片製造商美光（Micron 美：MU）在華銷售產品啟動網絡安全審查，美國據報要求南韓知會當地芯片廠商，若中國禁止銷售美光芯片，南韓廠商不要填補中國的市場缺口。

美國提出這一要求，正值南韓總統尹錫悅訪美之際。外媒引述知情人士透露，若美光因調查而被禁止銷售，美國已要求南韓鼓勵三星電子及SK海力士停止增加對中國的銷售。

美光是全球Dram存儲芯片市場的三大巨頭之一，與韓國三星電子和SK海力士齊名。目前，尚未清楚國家網信辦是否會在調查後對美光採取懲罰措施，而美光去年308億美元收入中，25%來自內地和香港。

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責任編輯︰梁浩碩