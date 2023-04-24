【日圓滙價】從異世界回來的植田和男　據報將啟動檢討日本央行的零利率政策　日圓再啟升值之路？

▲ 【日圓滙價】從異世界回來的植田和男 據報將啟動檢討寬鬆措施

日經報道，日本央行已開始協調，從長遠角度審查及驗證貨幣寬鬆措施。日本央行新任行長植田和男將首次於本周四及周五主持金融政策會議，報道指，植田和男最快會於首次會議上，尋求日本經濟停濟的根本原因，並採取有效的政策措施，然後應用到植田體制的金融政策中。現時每百日圓兌港元約5.85水平，若植田和男開始就日本貨幣政策進行檢討，市場預期日圓將會升值。

日本自1999年推出零利率政策，極度寬鬆貨幣政策持續了四分一世紀。2013年4月時任日本央行黑田東彥上場的首次會議，即主導「異次元之金融緩和」，即平行時空的金融寬鬆政策，但未有達成2%通脹目標。若今次植田和男檢討政策，便成了從異世界歸來的央行行長（異次元世界是日本大行其道的科幻題材）。

檢討範圍或始於日本經濟泡沫爆破

植田和男的檢討範圍，可能始於日本經濟泡沫爆破至今約30年間，他會梳理日本經濟環境、工資及物價的走勢後，再檢查當時的財政和貨幣政策效果，從多個角度審視日本出現長期通縮的原因，以及政策的有效性。

日本央行曾於2016年9月及2021年3月就經濟及政策進行檢討，每次都需時約一個半月，但這次檢討預計需要更長的時間。日本央行副行長內田真一曾在國會上表示，美國及歐洲央行曾就政策進行1年至年半的檢討。

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記者：譚志偉