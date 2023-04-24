▲ 【日圓滙價】從異世界回來的植田和男 據報將啟動檢討寬鬆措施

日本產經聞報道，日本央行已開始協調，從長遠角度審查及驗證貨幣寬鬆措施，討論將最早於新任行長植田和男首次於周四及周五主持金融政策會議開始，並將尋求日本經濟停濟的根本原因，及有效的政策措施，並將應用到植田體制的金融政策中。

日本自1999年推出零利率政策以來，持續了四分之一世紀的寬鬆政策，2013年4月黑田東彥上場的首次會議，即主導「異次元之金融緩和」，即平行時空的金融寬鬆政策，但未有達成2%通脹目標，若今次植田和男檢討政策，便成了從異世界歸來的央行行長。（異次元世界是日本大行其道的科幻題材）

檢討範圍可能長達泡沫經濟破滅以來的30年間，梳理經濟環境和工資、物價的走勢後，檢查當時財政和貨幣政策的效果，從多個角度審視長期通縮的原因和政策的有效性。

日本央行曾於2016年9月及2021年3月進行檢討，每次都需要大約一個半月，但這次預計需要更長的時間。副行長內田真一在國會上曾表示，美國及歐洲央行亦曾就政策進行1年至年半的檢討。

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記者：譚志偉