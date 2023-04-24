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【大行看法】霸菱方偉昌：港股仍處鞏固期　不宜對首季業績有太大憧憬

股市 09:30 2023/04/24

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中國首季經濟增長好於預期，霸菱中港股票投資總監方偉昌承認數據正逐步好轉，料中國全年經濟增長容易完成5%的目標，惟上季屬偏弱的復甦，因主要來自3月的貢獻。因此，他認為，投資者對首季企業業績不宜有太大憧憬，但受惠經濟復甦，相信企業業績指引將會更樂觀，今年在投資方面亦會更積極進取。

即使數據「對板」，方偉昌指，近期港股表現未如預期好，主要由南下買盤支撐，估計除了投資者或靜待更良好的數據出爐，中美關係緊張也為股市帶來暗湧。他預期，港股短綫仍處於鞏固期，並期望將來有更多新股市，帶動大市成交。

部署方面，方偉昌指，預期內地旅遊需求持續下，帶動餐飲及住宿等行業，故旗下持倉續以國內旅遊及必需消費品為主，並以估值較低的能源股作平衡。

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編輯：袁諾曦

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