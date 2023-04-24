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【大行看法】富途毛君豪：績優股具短炒空間　料港股21000關遇阻

股市 09:00 2023/04/24

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中資股踏入業績高峰期，富途交易部高級分析師毛君豪表示，由於人民幣持續偏弱，預期中資股首季業績難帶來驚喜，但個別績優股或會出現短綫炒作空間，例如預期內地消費上升勢頭或將延續至未來數季，看好內地消費類版塊。另外，由於美元較弱及內地復常後對金屬資源消費需求復甦下，資源股﹑商品股及黃金相關股份均可看高一綫。

近期港股在2萬點關口徘徊，毛君豪指，金管局接連入市承接港元沽盤，反映資金流出本港的跡象，但同時過去兩個月北水持續流入港股，預期港股後市不太差，並提到現階段屬步入牛市三期的開始，料短期阻力位為20800點至21000點水平。

內地五一黃金周長假將至，他指，受惠內地在疫情後經濟重啟，出行、旅行需求及商戶線下活動增加均能帶動消費復蘇，消費將是今年經濟增長最大貢獻之一。他又指，內地近日上海車展多款新車亮相，故看好內地新能源汽車版塊，但賭業股現水平升幅已過大，宜吼低吸納。

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編輯：袁諾曦

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