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【外圍一周前瞻】聚焦四大事件 歐美首季GDP將出爐、料美國3月PCE按年回落至4.1%
本周外圍大事雲集，宜聚焦四大事件，包括1）美股科技股業績高峰期、2）日本央行議息結果，3）歐美首季GDP出爐、4）美國3月PCE物價指數。
美國聯儲局及歐洲央行在5月4日公布議息結果前，將出台重磅數據，例如美國首季GDP，市場料按季增長放緩0.6個百分點至2%。同時，還有被儲局視為通脹指數的PCE物價指數，市場料3月按年增長回落0.9個百分點至4.1%，按月增長跌0.2個百分點至0.1%。
至於核心PCE，料按年增長回落0.1個百分點至4.5%，按月維持0.3%。這反映經濟或仍火熱，通脹回落速度較預期慢，儲局5月加息0.25厘如箭在弦。
市場質疑企業盈利預期被低估
多隻大型美股將公布季績，宜重點留意瑞信、微軟、Alphabet、META、亞馬遜、Intel等。據市場數據指，約有20%標指成分股已公布業績，當中逾77%好過預期。摩根士丹利認為，這是令人鼓舞的事，並質疑市場此前對企業盈利預期是否過低。Fundstrat Global Advisors則指，市場已大致消化盈利倒退，故更重要留意業績指引。
另有分析提醒，企業未來幾周可能利用業績宣布進一步裁員計劃，這或會在經濟衰退前提高利潤率，並促使股份更具吸引力。
日央行議息料按兵不動
另外，日央行周五（28日）將公布議息結果，並由新任行長植田和男首次主持。市場料4月利率按兵不動，但外電引述消息指，日央行未來數月可能討論微調收益率曲綫控制（Yield Curve Control，YCC）政策，主因大型企業今年春季提出大幅加薪。
|本周外圍重點數據業績
|日期
|項目
|預測
|前值
|24/4
|業績：
盤前：可口可樂、瑞信
盤後：第一共和銀行
|25/4
|美國2月FHFA房樓指數（按月）
|-0.2%
|0.2%
|美國2月S&P/CS20座大城市房價指數年率（未季調，按年）
|-0.1%
|2.55%
|美國3月新屋銷售（按月）
|-1.6%
|1.1%
|業績：
盤前：麥當勞、3M、spotify
盤後：微軟、Alphabet、VISA
|26/4
|美國3月耐久財訂單
|0.8%
|-1%
|業績：
盤前：波音
盤後：META
|27/4
|美國第一季GDP年化（按季）
|2%
|2.6%
|美國首領失業救濟金人數
|25萬
|24.5萬
|美國連續申領失業救濟金人數
|188.4萬
|186.5萬
|美國3月成屋待完成銷售（按月）
|1%
|0.8%
|業績：
盤前：美國航空、caterpillar、mastercard
盤後：亞馬遜、intel、snap
|28/4
|日央行政策餘額利率
|-0.1%
|-0.1%
|歐元區第一季GDP（按季）
|0.2%
|0%
|美國3月PCE物價指數（按年）
|4.1%
|5%
|美國3月核心PCE物價指數（按年）
|4.5%
|4.6%
|業績：盤前：埃克森美孚、雪佛龍
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編輯：袁諾曦