【外圍一周前瞻】聚焦四大事件　歐美首季GDP將出爐、料美國3月PCE按年回落至4.1%

▲ 聚焦四大事件 歐美首季GDP將出爐、料美國3月PCE按年回落至4.1%

本周外圍大事雲集，宜聚焦四大事件，包括1）美股科技股業績高峰期、2）日本央行議息結果，3）歐美首季GDP出爐、4）美國3月PCE物價指數。

美國聯儲局及歐洲央行在5月4日公布議息結果前，將出台重磅數據，例如美國首季GDP，市場料按季增長放緩0.6個百分點至2%。同時，還有被儲局視為通脹指數的PCE物價指數，市場料3月按年增長回落0.9個百分點至4.1%，按月增長跌0.2個百分點至0.1%。

至於核心PCE，料按年增長回落0.1個百分點至4.5%，按月維持0.3%。這反映經濟或仍火熱，通脹回落速度較預期慢，儲局5月加息0.25厘如箭在弦。

市場質疑企業盈利預期被低估

多隻大型美股將公布季績，宜重點留意瑞信、微軟、Alphabet、META、亞馬遜、Intel等。據市場數據指，約有20%標指成分股已公布業績，當中逾77%好過預期。摩根士丹利認為，這是令人鼓舞的事，並質疑市場此前對企業盈利預期是否過低。Fundstrat Global Advisors則指，市場已大致消化盈利倒退，故更重要留意業績指引。

另有分析提醒，企業未來幾周可能利用業績宣布進一步裁員計劃，這或會在經濟衰退前提高利潤率，並促使股份更具吸引力。

日央行議息料按兵不動

另外，日央行周五（28日）將公布議息結果，並由新任行長植田和男首次主持。市場料4月利率按兵不動，但外電引述消息指，日央行未來數月可能討論微調收益率曲綫控制（Yield Curve Control，YCC）政策，主因大型企業今年春季提出大幅加薪。

本周外圍重點數據業績 日期 項目 預測 前值 24/4 業績：

盤前：可口可樂、瑞信

盤後：第一共和銀行 25/4 美國2月FHFA房樓指數（按月） -0.2% 0.2% 美國2月S&P/CS20座大城市房價指數年率（未季調，按年） -0.1% 2.55% 美國3月新屋銷售（按月） -1.6% 1.1% 業績：

盤前：麥當勞、3M、spotify

盤後：微軟、Alphabet、VISA 26/4 美國3月耐久財訂單 0.8% -1% 業績：

盤前：波音

盤後：META 27/4 美國第一季GDP年化（按季） 2% 2.6% 美國首領失業救濟金人數 25萬 24.5萬 美國連續申領失業救濟金人數 188.4萬 186.5萬 美國3月成屋待完成銷售（按月） 1% 0.8% 業績：

盤前：美國航空、caterpillar、mastercard

盤後：亞馬遜、intel、snap 28/4 日央行政策餘額利率 -0.1% -0.1% 歐元區第一季GDP（按季） 0.2% 0% 美國3月PCE物價指數（按年） 4.1% 5% 美國3月核心PCE物價指數（按年） 4.5% 4.6% 業績：盤前：埃克森美孚、雪佛龍

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編輯：袁諾曦